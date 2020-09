Epidemiolog Kolarić ne slaže se s modelom pada zaraženih: 'Nisam optimist kao Capak'

Koliko znam o matematičkom modeliranju, Covid nije zahvalan za modele. To možete primijeniti na HIV infekcije, mišljenja je epidemiolog dr. Branko Kolarić

<p>Povjerenstvo za zaštitu starije populacije napravljeno je da bi se mjere i njihov položaj unaprijedio i stavio u fokus. Riječ je o ljudima 80+, u zatvorenim kolektivima na koje moramo posebno paziti, rekao je epidemiolog dr. <strong>Branko Kolarić</strong> u<strong><a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a540955/Epidemiolog-Kolaric-sumnja-u-Capakov-model-Ja-nisam-takav-optimist.html"> Novom danu N1 televizije</a></strong>. </p><p>Objasnio je kako su svi testirani nakon povratka s godišnjih i pozitivni se ne mogu vratiti na posao prije dva negativna testa.</p><p>- Niti sve možemo izolirati niti svaki dan sve testirati, virus je u našoj populaciji i ovdje su mjere – prevencija - zaključio je.</p><p><br/> <br/> Prva odluka Povjerenstva je formiranje mobilnih timova koji će obilaziti domove i pratiti provođenje uputa.<br/> <br/> - Imali smo primjeren broj testova na broj zaraženih, imali smo dobar plan, imali smo sve kontakte, znali smo sve zaražene sve se pratilo. S turističkom sezonom i otvaranjem se pokazalo da ne možemo više pratiti sve kontakte i zbog toga je potrebno povećati broj testiranja - rekao je te dodao da će se i dio novaca zarađenih otvaranjem sada koristiti i za veći broj testiranja.</p><p>Nije se složio s 'modelom' kojeg je <strong>Krunoslav Capak </strong>spomenuo na press konferenciji stožera civilne zaštite prema kojem bi brojke zaraženih trebale pasti krajem rujna. </p><p><br/> <br/> <b>- </b>To bi prof. Capak ili ljudi koji su radili trebali bolje objasniti. Ja nisam takav optimist, to mi je više na nivou dobrih želja. Koliko znam o matematičkom modeliranju, Covid nije zahvalan za modele. To možete primijeniti na HIV infekcije, ovdje je od dana do dana i ovisi o previše faktora. Ne bih bio hrabar napraviti predikciju za 3 -4 tjedna - objasnio je. <br/> <br/> Govoreći o ponašanju građana i svijesti o infekciji, rekao je da ga neke stvari izuzetno brinu.<br/> <br/> - Recimo, kad vidim održavanje književnih večeri ili tako nešto. Ljudi sjede jedni kraj drugih, više od dozvoljenog broja, nemaju maske, zabrinjava me takvo ponašanje, ide hladnije vrijeme, a kao što vidimo na primjeru Splita, bolnički kapaciteti su dobrano popunjeni - rekao je.<br/> <br/> </p>