Epidemiologinja otkrila koje su strože mjere predložili Stožeru

Epidemiologinja HZJZ-a otkrila je kako su Stožeru predložili mjere koje se tiču poslovnih subjekata, škola, okupljanja, kraće radno vrijeme ugostiteljskih objekata...

<p><strong>Iva Pem Novosel</strong>, epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo otkrila je koje su mjere predložili Nacionalnom stožeru. </p><p>- Predložili smo mjere za poslovne subjekte, škole, naravno najvažnije su za smanjenje masovnih okupljanja, prema ugostiteljima koje su već rečene. Broj sudionika treba smanjiti kao bi se mogao održavati razmak - rekla je za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a577309/Epidemiologinja-otkrila-koje-nove-mjere-predlazu-Nacionalnom-stozeru.html" target="_blank">N1</a> i dodala kako je rizik velik na mjestima gdje se ne nose maske.</p><p>- Firme, gdje nemaju mogućnost razmicanja stolova da se održi razmak, veliki broj ljudi u zatvorenim prostorima, trebalo bi organizirati rad u smjenama, turnusima i po mogućnosti tko god može neka organizira poslovanje i rad od kuće - poručila je i objasnila što predlažu za škole. </p><p>- Online model jedan je od prijedloga. Tu je ključno Ministarstvo znanosti i obrazovanja, ali epidemiolozi u suradnji s liječnicima školske medicine su napravili već početkom školske godine opciju A, B i C. I sada je poslan dodatan prijedlog za opciju B i C, što bi značilo da koja god škola ne može organizirati da djeca sjede po jedan u klupama, da su na razmaku, da imaju dovoljno prostora (bi trebala ići na drugi model, op.a.). To je teško i tijekom školskog odmora, zajednički su sanitarni čvorovi... Mnoge škole to uspijevaju, ali priroda prijenosa bolesti je takva da će zapravo do prijenosa doći i uz sve idealne mjere.</p><p>Predložili su i strože mjere što se tiče okupljanja ljudi. </p><p>- Smanjenje okupljanja do 30 ljudi, a radnog vremena ugostiteljskih objekata do 22 sata - kazala je Pem Novosel. </p><p>- To je sad na Nacionalnom stožeru, na Vladi, mi kao epidemiolozi možemo samo predložiti. Mi imamo jedan aspekt gledanja da se smanji broj novozaraženih, da se oni koji zaraze imaju što blaži oblik - kazala je Pem Novosel.</p><p>Kaže da nije toliko stvar postrožavanja mjera, već i da se mjera uistinu i pridržavamo.Struka ne zagovara toliko brze antigenske testove cijele populacije, ali Pem Novosel kaže da smatra da je dobro "što više testiranja, osobito simptomatskih osoba - da bi se na vrijeme otkrila bolest, da bi se izolirali", zaključuje.</p>