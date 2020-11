\u00a0

<p>Tjedni porast je negdje oko 10 posto i već smo u prošlu nedjelju saznali da nije dovoljno stabilizirati stope rasta nego osigurati pad broja zaraženih. Obzirom da se to nije dogodilo, razmotrene su te opcije koje se odnose na ograničavanje broja ljudi koji mogu biti na društvenim okupljanjima, na radno vrijeme ugostiteljskih objekata, na oblike rada od doma i uvođenje smjenskog rada gdje je to moguće, objasnio je ministar <strong>Davor Božinović</strong> uvođenje novih mjera protiv korona virusa.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Božinović o novim mjerama </strong></p><p> </p><p><strong>Andrej Plenković </strong>ranije je na sjednici Vlade najavio kako će Nacionalni stožer izraditi novi paket mjera zbog zabrinjavajućih brojka dnevno zaraženih i umrlih. </p><p>- Okupljanja, svečanosti... Tamo se širi virus - poručio je Božinović. </p><p>Na pitanje o Koloni sjećanja, Božinović je rekao kako se tamo skupilo puno ljudi, ali da bi se oni svejedno skupili te da bi ga tada novinari pitali zašto ništa nije napravio po pitanju Kolone i epidemioloških mjera u Vukovaru. </p><p>Ministar Božinović komentirao je i članak jednog stranog portala koji je objavio navodne snimke zlostavljanja migranata na hrvatskoj granici. Dodao je kako će ministarstvo uskoro izaći s priopćenjem te da će nastaviti s provjerama svih takvih navoda. </p><p>- Puno puta smo izvještavali o tome da se ovdje radi o ljudima koji ne spadaju u neke ugrožene izbjegličke skupine, to su mladi muškarci bez obitelji koji organizirano dolaze do Bosne i Hercegovine, organizirano se smještaju u blizini hrvatske granice da bi organizirano i nezakonito ušli u Hrvatsku - poručio je Božinović. Dodao je kako se propitkuje treba li hrvatska policija štititi granicu. </p><p>Božinović je poručio kako su to ljudi bez identifikacijskih oznaka te da redovno dobivaju izvješća iz BiH o sukobima i kriminalitetu.</p><p>Istaknuo je kako je hrvatska policija pod velikim pritiskom jer ako migranti prođu granicu i uđu u Europsku uniju, krivi su, ali ako ih i ne propuštaju, tvrdi Božinović, događaju se ovakvi članci gdje ih se optužuje za nasilje. </p>