Epidemiolozi o novim mjerama: 'Neće se puno promijeniti, kad se dosad mjera nitko nije držao'

Ministar zdravstva Vili Beroš potvrdio je u srijedu najave popuštanja epidemioloških mjera. Kako je rekao, moguće je da se blaže popuštanje dogodi već ovoga tjedna, no dio mjera će svakako ostati na snazi. Kad će biti ukinuta obaveza nošenja maski, još ne može reći jer je to "vjerojatno zadnji element u kontekstu epidemioloških mjera koji će biti reduciran". Prema neslužbenim najavama, moglo bi doći do ukidanja ograničenja radnog vremena ugostiteljskih objekata, ali i COVID potvrda na svim mjestima osim u sustavu zdravstva i socijalne skrbi.

