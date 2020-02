Erdogan prijeti: Pustit ćemo migrante iz Turske prema EU

Situacija s migrantima opet eskalira nakon što je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan objavio da Turska otvara granice prema Europi.

Ako Erdogan obistini svoju prijetnju, među državama koje mogu očekivati novi veliki priljev migranata prema Europskoj uniji bit će i Hrvatska. Migrantsku situaciju prokomentirao je i premijer Plenković.

- Savjetujemo se s partnerima iz EU-a i NATO saveza oko potencijalnog novog migrantskog vala. Sinoć sam se čuo s bugarskim premijerom Bojkom Borisovim koji danas putuje u Tursku. Naravno da su Grčka i Bugarska trenutačno najviše angažirane da kontroliraju svoje granice prema toj zemlji - rekao je premijer i potvrdio kako je kriza kod Idliba generirala novi potencijalni izbjeglički val.

Premijer Plenković dodaje da su potrebni “prije svega političko-diplomatski napori prema predsjedniku Erdoganu da ne dođe do jednog ozbiljnijeg migracijskog vala prema Europi kroz istočnomediteransku i zapadnobalkansku rutu”.

Već u petak primijećene su stotine migranata na putu prema granicama s Grčkom i Bugarskom, a Bugari su objavili da su spremni poslati vojsku na granicu kako bi spriječili daljnji dotok ljudi.

Svijet su u subotu obišle snimke stotina ljudi natiskanih uz granicu Turske s Grčkom.

Stručnjak za međunarodne odnose Branimir Vidmarović prokomentirao je novonastalu situaciju za 24sata.

- Meni se čini da Erdogan neće ostvariti svoju prijetnju. To je teško logistički organizirati jer većina izbjeglica nalazi se u kampovima pokraj sirijske granice. Verbalno je lako reći da će pustiti milijun ljudi, ali u stvarnosti treba osigurati koridor kojim će ti ljudi ići. S druge strane, to je Erdoganovo ucjenjivanje Europske unije, u kontekstu situacije s Rusijom, gdje on stalno pokušava dobiti na važnosti i predstaviti Tursku kao zemlju koja je definitivno ključna i za Europu i za situaciju u Siriji - kaže.

- Erdogan dosad nije ostvario prijetnju o puštanju ljudi, ali limitirano puštanje izbjeglica iz Turske ipak se događa. Njemu je u cilju testirati Europsku uniju i vidjeti do koje granice može ići. Možemo računati na nove cikluse dolaska migranata, ali Erdogan je pragmatičan i teško da će se odlučiti na puštanje milijun ljudi, jer onda više nema polugu za ucjenjivanje Europske unije - smatra Vidmarović.