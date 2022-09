Erdogana, koji u Turskoj zatvara novinare i vrši teror, dočekao sigurnosni spektakl u Hrvatskoj

Dolazak Erdogana u Zagreb bio je sigurnosni „spektakl” ravan dolasku Pape. Mjere zaštite dignute su na razinu kakvu viđamo jednom u desetljeću, na ogorčenje Zagrepčana. Budući da ga naši lideri primaju s ushićenjem koje proizvodi velika politička moć, a sagradio je i golemu eko džamiju i kulturni centar u Sisku, nemoguće je očekivati da će mu zamjeriti bilo što. Ne bi oni to učinili ni da nije donor, ta; gdje god se na Balkanu pojavi kako bi obišao bivše pašaluke, primaju ga kao sultana (koji, usput budi rečeno, donosi novac i poslove) pa ćemo ukratko podsjetiti na neke njegove epohalne, a ovom prigodom nepravedno zanemarene„dosege”. U njegovoj državi u zatvorima čami 38 novinara; to je više nego u Kini, Iranu i Eritreji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Lani je pred sud izveden 241 novinar, privedena su 73, ubijena jedna radijska voditeljica. Fizički je napadnuto 155 novinara. Prije osam godina, nakon pokušaja državnog udara - kojega je osujetio Vladimir Putin, što je bio početak divnog prijateljstva - Erdogan je zatvorio 180 medijskih kuća, pretvorivši Tursku u „najveći zatvor za novinare”. Potom je uhitio 180 tisuća ljudi. To je staljinski kontingent. Na doživotnoj robiji zadržao je njih osamdeset i dvoje. Kurdskog pjesnika Ilhana Čomaka vlasti već 30 godina drže u zatvoru, osuđen je samo zbog pripadnosti PKK. Ipak, piše Newsweek, Erdogan je dobio prostor u New York Timesu da upozori kako "zlo vreba u svijetu", dok je u Guardianu i Wal Street Journalu rado viđen kao autor tekstova o obrani demokracije. Neki američki državnik opisao je svojedobno diktatora Trujilla kao "kučkinog sina", ali, dodao je, "on je naš kučkin sin".

Erdogan se odlično uklapa u tu definiciju. Malo kojeg gosta tako rado vide i u Beogradu, i Sarajevu, i u Zagrebu (Severina izaziva više kontroverzi): malo čiji telefon tako rado zovu i Bijela kuća i Kremlj. U Hrvatskoj na tamnu stranu njegove vladavine ovog pelivana upozoravaju samo novinari. Političari znaju da je priča o „demokratskim vrijednostima” samo retorička fraza ograničena dosega, rastezljiva poput kaugume. Erdogan, dočekan kao Gandi, tome je dostatan dokaz.

Najčitaniji članci