Utjecaj najnovije erupcije osjetio se i izvan Sicilije, a otkazivanja letova i značajna kašnjenja prijavljena su tijekom noći na susjednoj Malti dok se vulkanski pepeo širio prema jugu
Erupcija Etne izazvala je kaos na Siciliji, otkazali su stotine letova
Letovi u zračnoj luci Catania na Siciliji u srijedu su ponovno obustavljeni jer su nove emisije pepela s vulkana Etna prisilile vlasti da produže uvedena ograničenja zračnog prostora, što je omelo putovanja u vrhuncu ljetne sezone praznika. Operater zračne luke SAC izjavio je da će zračni promet ostati obustavljen do četvrtka u 14 sati, nakon što su zrakoplovne vlasti produžile zatvaranje pogođenog sektora zračnog prostora oko istočne Sicilije, piše Reuters.
- Putnicima se savjetuje da provjere status svojih letova sa svojim zrakoplovnim tvrtkama. Daljnja ažuriranja uslijedit će u narednim satima - priopćio je SAC.
Utjecaj najnovije erupcije osjetio se i izvan Sicilije, a otkazivanja letova i značajna kašnjenja prijavljena su tijekom noći na susjednoj Malti dok se vulkanski pepeo širio prema jugu. Iako su se uvjeti u srijedu djelomično poboljšali, Međunarodna zračna luka na Malti nastavila je s upozorenjima.
Etna, najviši i najaktivniji vulkan u Europi, često remeti rad zračne luke Catania, koja je glavni ulaz u Siciliju i peta najprometnija zračna luka u Italiji po putničkom prometu. Poteškoće u prometu pogodile su istočnu Siciliju još prošlog tjedna, kada su obnovljena vulkanska aktivnost i promjenjivi vjetrovi počeli nositi pepeo diljem regije. Dugotrajna ograničenja u Cataniji dodatno su opteretila ostale zračne luke na Siciliji tijekom jednog od najprometnijih razdoblja turističke sezone.
Gradonačelnik Palerma Roberto Lagalla rekao je da je gradska zračna luka posljednjih dana primila 190 letova koji su prvobitno trebali stići u Cataniju ili otići iz nje. Neki putnici preusmjereni u Palermo žalili su se na nedovoljnu pomoć u daljnjem prijevozu jer je potražnja za autobusima i taksijima nakon njihovog dolaska znatno porasla. Zbog povećanog prometa u zračnoj luci Palermo došlo je i do kašnjenja, rekli su operateri.
Zračna luka Comiso, manji objekt južno od Catanije koji se posljednjih dana također koristio za apsorpciju prometa, vratio se u puni pogon nakon što je u utorak navečer obustavio letove zbog pepela s Etne, izvijestila je u srijedu talijanska novinska agencija ANSA.
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