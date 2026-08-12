Erupcija Etne izazvala je kaos na Siciliji, otkazali su stotine letova

Letovi u zračnoj luci Catania na Siciliji u srijedu su ponovno obustavljeni jer su nove emisije pepela s vulkana Etna prisilile vlasti da produže uvedena ograničenja zračnog prostora, što je omelo putovanja u vrhuncu ljetne sezone praznika. Operater zračne luke SAC izjavio je da će zračni promet ostati obustavljen do četvrtka u 14 sati, nakon što su zrakoplovne vlasti produžile zatvaranje pogođenog sektora zračnog prostora oko istočne Sicilije, piše Reuters.

- Putnicima se savjetuje da provjere status svojih letova sa svojim zrakoplovnim tvrtkama. Daljnja ažuriranja uslijedit će u narednim satima - priopćio je SAC.

Foto: Giuseppe Di Stefano/Etna Walk

Utjecaj najnovije erupcije osjetio se i izvan Sicilije, a otkazivanja letova i značajna kašnjenja prijavljena su tijekom noći na susjednoj Malti dok se vulkanski pepeo širio prema jugu. Iako su se uvjeti u srijedu djelomično poboljšali, Međunarodna zračna luka na Malti nastavila je s upozorenjima.

Etna, najviši i najaktivniji vulkan u Europi, često remeti rad zračne luke Catania, koja je glavni ulaz u Siciliju i peta najprometnija zračna luka u Italiji po putničkom prometu. Poteškoće u prometu pogodile su istočnu Siciliju još prošlog tjedna, kada su obnovljena vulkanska aktivnost i promjenjivi vjetrovi počeli nositi pepeo diljem regije. Dugotrajna ograničenja u Cataniji dodatno su opteretila ostale zračne luke na Siciliji tijekom jednog od najprometnijih razdoblja turističke sezone.

Foto: Marco Restivo/Etna Walk

Gradonačelnik Palerma Roberto Lagalla rekao je da je gradska zračna luka posljednjih dana primila 190 letova koji su prvobitno trebali stići u Cataniju ili otići iz nje. Neki putnici preusmjereni u Palermo žalili su se na nedovoljnu pomoć u daljnjem prijevozu jer je potražnja za autobusima i taksijima nakon njihovog dolaska znatno porasla. Zbog povećanog prometa u zračnoj luci Palermo došlo je i do kašnjenja, rekli su operateri.

Foto: Darrin Zammit Lupi

Zračna luka Comiso, manji objekt južno od Catanije koji se posljednjih dana također koristio za apsorpciju prometa, vratio se u puni pogon nakon što je u utorak navečer obustavio letove zbog pepela s Etne, izvijestila je u srijedu talijanska novinska agencija ANSA.