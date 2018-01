Lavina nakon erupcije vulkana zatrpala skijaše, poginuo vojnik

Najmanje jedan čovjek je poginuo uslijed snježne lavine koja je pogodila japansko skijalište nakon što je u utorak oko 10 sati ujutro po lokalnom vremenu eruptirao vulkan u gorju Kusatsu-Shirane, javlja BBC.

