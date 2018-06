Escobarova tajna ljubavnica: 'Naučio me kako da se ubijem'

On je bio sedmi najbogatiji čovjek na svijetu, a njegovo carstvo kontroliralo je 80 posto svjetske trgovine kokainom. Ona je bila najpoznatija žena u južnoj Americi. On se zvao Pablo Escobar, a ona je bila prelijepa televizijska novinarka Virginia Vallejo.

Ubrzo nakon što su se upoznali, između njih je planula ljubav o kojoj je Vallejo detaljno pisala u svojoj knjizi Loving Pablo, Hating Escobar (prevedena kao Voleći Pabla).

Escobar je konstantno bio na meti policije i neprijatelja, pa je njihova veza morala biti diskretna. S vremenom, krenule su glasine o njihovom odnosu, pa je afera uništila njezinu karijeru i gotovo je stajala života.

- S Pablom sam izgubila razum, on je za mnom izgubio glavu; a sve što je ostalo je čovjek kojega progoni pravosuđe i žena koju progone mediji, čovjek i žena koji poznaju jedan drugoga i koji brinu jedan za drugoga, unatoč boli izazvane njegovom odsutnosti, njegovim zločinima i grijesima - napisala je Virginia u knjizi o njihovoj vezi.

Tijekom godina koje su zajedno proveli, Virginia je svjedočila krvoprolićima, strahu i korupciji koji su bili sastavni dijelovi Escobarovog carstva.

Iz prvog reda promatrala je Pablov put od ambicioznog političara kojeg su voljeli siromašni do očajnog paranoičnog bjegunca koji je postao najtraženiji čovjek na svijetu, sve dok nije skončao pod kišom metaka.

Monstrum odgovoran za smrt desetke policijskih službenika, sudaca, novinara i trojice predsjedničkih kandidata, političara, i nedužnih civila koji su se našli na krivom mjestu u krivo vrijeme, Escobara je dobar dio siromašnih Kolumbijaca slavio kao idola, tretirajući ga kao Robina Hooda. Siromašnima je gradio domove, ceste, stadione i omogućio tisućama ljudi da radi.

Pablo i Virginia upoznali su se 1982. godine, kada je on bio mladi kongresmen s velikim političkim ambicijama, a porijeklo njegovog bogatstva bilo je veliki misterij.

U trenutku kada su se upoznali, Virginia je bila u vezi s drugim muškarcem. Ironično, ta veza je završila zbog njegove ovisnosti o kokainu. Slavna televizijska voditeljica već je bila naviknuta na poznanstva s elitom i udvaranja privlačnih muškaraca. Ali Escobar ju je potpuno očarao.

Na početku poznanstva, Virginia je još uvijek tehnički bila u braku jer je njezin bivši muž odbijao potpisati papire za razvod.

Kada je to čuo, Escobar joj je rekao da će riješiti stvar u roku 48 sati. Virginia je došla kući, a njezina domaćica joj je rekla da ju je odvjetnik zvao tri puta.

- Vaš suprug je jutros zvao. Bio je očajan, rekao mi je da do podneva mora potpisati papire inače je mrtav čovjek - rekao joj je.

- Siroti čovjek je bio bijel kao kreda, tresao se kao prut. Izgledao je kao da će dobiti infarkt. Jedva se potpisao, prepričao je odvjetnik.

Sljedećeg dana, Escobar je u znak pozdrava poslao šestoricu ljudi s golemim buketima cvijeća.

U Netflixovoj seriji Narcos, njezin lik zove se Valeria Valez, no Virginia je nezadovoljna načinom na koji je prikazana. Za Mirror je izjavila: U seriji sam prikazana kao pervert, kriminalac i korumpirani novinar, na kraju mučena i ubijena. Svrha tog scenarija bila je da me se ocrni i siluje pred milijunima ljudi, kazala je.

Nada se da će film Loving Pablo, u kojem glume Javier Bardem i Penelope Cruz i utemeljen je na njezinoj knjizi, puno vjernije dočarati njezinu osobnost.

Tijekom godina, s Pablom sam se susrela oko 220 puta, s time da je u 80 susreta Pablo bio okružen vojskom prijatelja, sljedbenika, zaposlenika ili tjelohranitelja.

U svojim memoarima, Virginia opisuje zanimljive detalje o Escobarovom stilu života, uključujući Bondovski automobil krcat gadgetima.

- Ovaj gumb ispušta oblak dima za slučaj da te netko progoni, ovaj gumb pušta suzavac, kad pritisneš ovaj gumb iscurit će ulje po cesti pa će ovi iza izgubiti kontrolu nad vozilom, ovaj ispušta hrpu čavlića koji će im probušiti gume, ovaj gumb je bacač plamena, ovdje je eksploziv, a na ovoj strani se nalaze strojnice. Ako ništa od toga ne upali, ovaj posljednji gumb emitira frekvenciju koja će im probušiti bubnjiće - objašnjavao je Escobar.

Piše i kako ju je Escobar privatnim avionom slao u New York u šoping, s tisućama dolara džeparca. On sam imao je 14 krivotvorenih putovnica s kojima je mogao prelaziti granice.

27 Year old future Colombian drug kingpin Pablo Escobar with his then 15 year old soon to be wife Maria Victoria Henao in 1976. pic.twitter.com/79AWBSZ489