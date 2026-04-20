Mir na Bliskom istoku visi o niti. Američka mornarica zaplijenila je iranski brod Touska koji je putovao iz Kine. Iran je najavio osvetu za upad američkih marinaca. Usprkos primirju, Izrael uništava sela na jugu Libanona
ESKALACIJA Amerikanci upali na iranski brod. Iran smaknuo dva špijuna povezana s Mossadom!
Iran je pogubio dvojicu muškaraca osuđenih za suradnju s izraelskom obavještajnom službom Mossad i planiranje napada unutar zemlje, izvještava pravosudni portal Mizan.
Mizan navodi da su dvojica, identificirani kao Mohammad Masoum Shahi i Hamed Validi, optuženi za pripadnost špijunskoj mreži povezanoj s Mossadom te da su prošli obuku u inozemstvu, uključujući u iračkoj regiji Kurdistan.
Osuđeni su po optužbama koje uključuju “neprijateljstvo prema Bogu” i suradnju s neprijateljskim skupinama, a njihove smrtne kazne potvrdio je Vrhovni sud prije nego što su izvršene, navodi Mizan.
Nakon što se pojavila fotografija izraelskog vojnika kako uništava kip Isusa Krista na jugu Libanonam, izraelska vojska najavila je istragu.
Nakon oštrog pada prošloga tjedna, cijene su nafte u ponedjeljak ponovno snažno porasle zbog rasta napetosti u Hormuškom tjesnacu jer su američki marinci zarobili brod pod iranskom zastavom.
Na londonskom je tržištu cijena Brent barela jutros porasla 5,7 posto, na 87,30 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio više od 6,2 posto, na 89,05 dolara.
Rast cijena posljedica je ponovnog rasta napetosti u Hormuškom tjesnacu, nakon što su u nedjelju američki marinci presreli i zarobili teretni brod koji je plovio pod iranskom zastavom i pokušao probiti američku blokadu.
Predsjednik SAD-a Donald Trump objavio je na društvenim mrežama da je taj brod pod sankcijama američkog ministarstva financija zbog njihove ranije povijesti ilegalne aktivnosti i da marinci provjeravaju što je na brodu.
Do incidenta je došlo nakon što je Trump objavio da američko izaslanstvo stiže u Pakistan u ponedjeljak navečer na nastavak pregovora, iako Teheran nije potvrdio da će sudjelovati.
"Nudimo vrlo pošten i razuman sporazum i nadam se da će ga prihvatiti jer, ako neće, SAD će uništiti sve elektrane, sve mostove u Iranu", napisao je Trump.
Iranski državni mediji, međutim, tvrde da izvješća o novim mirovnim pregovorima sa SAD-om u Pakistanu nisu istinita, da je Iran odbio pregovore.
"Iran objavljuje da nedolazak na drugu rundu pregovora proizlazi iz onoga što smatra pretjeranim zahtjevima Washingtona, nerealnim očekivanjima, stalnim promjenama stajališta i aktualnom pomorskom blokadom koju smatra kršenjem primirja", prenijela je IRNA.
Cijene prošloga tjedna oštro pale
Zbog toga su u ponedjeljak cijene nafte ponovno u uzlaznoj putanju, nakon što su prošloga tjedna oštro pale jer se činilo da kriza na Bliskom istoku popušta. Izrael i Libanon dogovorili su krajem prošloga tjedna primirje, a Iran je nakon toga najavio potpuno otvaranje Hormuškog tjesnaca.
Na londonskom je tržištu cijena barela prošloga tjedna potonula 9,1, a na američkom 11,4 posto.
Cijene 'crnog zlata' znatno osciliraju od kraja veljače, kada su SAD i Izrael napali Iran, a Iran odgovorio zatvaranjem Hormuškog tjesnaca, ključnog puta za izvoz nafte s Bliskog istoka.
Od tada cijene nafte ili snažno rastu ili oštro padaju ovisno o vijestima hoće li se ili neće Hormuški tjesnac otvoriti za prolaz tankera.
Američko-iranski pregovori u Islamabadu prije desetak dana trebali su dvotjedno primirje pretočiti u mirovni sporazum, ali nisu urodili plodom.
Nije jasno hoće li se ovoga tjedna pregovori nastaviti, a bliži se kraj dogovorenom dvotjednom primirju.
Njemačka već provodi konkretno planiranje za moguće raspoređivanje mornarice u Hormuškom tjesnacu, rekao je u nedjelju ministar obrane Boris Pistorius, usred rastućih napetosti u regiji.
"Planiramo to. Važemo to, također u vezi s mogućim partnerima i kako bi takva operacija mogla biti strukturirana", rekao je Pistorius za javnu televiziju ARD. Dodao je da ne bi pravilno obavljao svoj posao da takve pripreme već nisu u tijeku.
Međutim, naglasio je da je planiranje još uvijek u ranoj fazi. Preduvjeti za bilo kakvo raspoređivanje uključivali bi trajno primirje, pravni okvir prema međunarodnom pravu i mandat njemačkog Bundestaga, donjeg doma parlamenta, rekao je, dodajući: "Još smo daleko od toga."
Pistorius je istaknuo njemačke pomorske sposobnosti u razminiranju, rekavši da zemlja tradicionalno igra vodeću ulogu unutar NATO-a u tom području, prenosi dpa.
Pistorius je rekao da njemačko sudjelovanje neće biti simbolika ni slanje političkih signala, već zaštita slobode plovidbe u regiji. "Oduvijek smo govorili da ovo nije naš rat, ali pogođeni smo njegovim posljedicama", rekao je.
Ministar je priznao da bi potencijalna misija zahtijevala od mornarice da preispita svoje druge zadatke, napominjući da "svoju opremu možemo rasporediti samo jednom." Opisao je situaciju u Hormuškom tjesnacu kao trenutačno nepredvidljivu, s više od 20 prijavljenih napada na trgovačke brodove.
Šef njemačke obrane također je rekao da ne može zamisliti osiguranje plovnog puta bez sudjelovanja SAD-a, tvrdeći da Washington ima najbolju svijest o situaciji u regiji. Također je rekao da bi bilo "vojno nerazumno i politički pogrešan signal" ne uključiti SAD.
Američki CENTCOM objavio je video upada na iranski teretnjak Touska. Iran je objavio da će odgovoriti na upad američkih marinaca.
- Upozoravamo da će oružane snage Islamske Republike Iran uskoro odgovoriti i uzvratiti na ovo oružano piratstvo američke vojske - rekao je vojni glasnogovornik.