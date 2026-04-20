ZAJEDNIČKA KONFERENCIJA

Macron poziva SAD i Iran na deeskalaciju: Smirite se!

Piše HINA,
Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je u ponedjeljak Sjedinjene Države i Iran na deeskalaciju usred povećanih napetosti u Hormuškom tjesnacu tijekom vikenda

"Naš stav ostaje isti. Moramo riješiti stvari putem diplomacije. Svi se moraju smiriti", rekao je Macron na zajedničkoj konferenciji za medije s poljskim premijerom Donaldom Tuskom.

"Vjerojatno je da su nakon američke odluke o održavanu ciljane blokade Hormuza....,  iranske vlasti promijenile svoj početni stav (o ponovnom otvaranju tjesnaca). Mislim da je to greška obje strane", izjavio je Macron tijekom konferencije za novinare u Gdanjsku, u sjevernoj Poljskoj.

Sjedinjene Države još uvijek blokiraju iranske luke, dok je Iran ukinuo, a zatim ponovno nametnuo vlastitu blokadu Hormuškog tjesnaca kroz koji obično prolazi otprilike petina svjetske nafte i ukapljenog plina.

Macron je također rekao da Francuska nije bila meta napada u Hormuškom tjesnacu nakon što je Iran u subotu pucao na brodove, uključujući kontejnerski brod u vlasništvu francuske tvrtke CMA CGM. Tvrtka je pucnjavu opisala kao "hice upozorenja" i rekla da je posada bila sigurna.

"Sve ovo ne bi nas trebalo dovesti do eskalacije. Sve bi nas to trebalo dovesti do toga da konsolidiramo ono što smo dobili u petak, bezuvjetno ponovno otvaranje, bez selekcije, bez putarine, Hormuškog tjesnaca", istaknuo je. Francuski predsjednik je također poručio da je "razumno optimističan" u pogledu mogućnosti isplate 90 milijardi eura europskog zajma Ukrajini nakon izbornog poraza mađarskog premijera Viktora Orbana koji se tome protivio. 

Orbanovim odlaskom "u Mađarskoj se otvara novo doba (...) i novo doba u Europi (...) Možemo biti razumno optimistični u pogledu napretka i provedbe zajma", rekao je Macron u Poljskoj. 

Nuklearno odvraćanje u fokusu

Macron i Tusk razgovarali su i o nuklearnom odvraćanju, energetici te o instrumentu Sigurnosna akcija za Europu (SAFE) vrijednom 150 milijardi eura. 

Francuska i Poljska, koja najviše troši na obranu među članicama NATO-a, potpisale su prošle godine ugovor o suradnji koji sadrži klauzulu o uzajamnoj pomoći i obvezu produbljivanja vojnih i tehnoloških veza između dviju zemalja.

Macron je u ožujku rekao da će Francuska, jedina nuklearna sila u Europskoj uniji, proširiti svoj nuklearni arsenal i ojačati svoje sposobnosti odvraćanja uz dosad neviđenu suradnju s europskim partnerima.

"U nadolazećim mjesecima i paralelno s ovom većom bliskošću u području nuklearnog odvraćanja, postoji i ono što želimo učiniti u smislu strateške potpore", rekao je Macron novinarima u ponedjeljak.

"Ima smisla zajednički napredovati u području raketne obrane, dalekometnih sposobnosti, sustava ranog upozoravanja, a također i razmotriti sve što možemo zajedno učiniti u svemirskom području", dodao je francuski predsjednik. 

Francuska i Poljska razvijaju satelit  

Francuska i Poljska razvit će telekomunikacijski satelit za poljsku vojsku, priopćile su u ponedjeljak tvrtke uključene u projekt, pošto Pariz i Varšava jačaju svoje gospodarske i obrambene veze.

Tvrtke Thales Alenia Space, Airbus Defence and Space i poljski RADMOR zajednički će razviti satelit u geostacionarnoj orbiti koji će podržavati vojne komunikacije poljskih oružanih snaga.

Tvrtke su o poslovnoj suradnji izvijestile tijekom sastanka Macrona i Tuska u Gdanjsku, ali nisu otkrile vrijednost projekta. 

Inicijativa je dio vodećeg plana Europske komisije za obrambenu pripravnost do 2030., priopćile su tvrtke.

Europa traži alternativne i domaće satelitske usluge kako bi se suprotstavila globalnim konkurentima i smanjila ovisnost o Starlinku radi sve veće zabrinutosti zbog političke nepredvidljivosti vlasnika Starlinka, tehnološkog milijardera Elona Muska.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

