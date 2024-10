Eskalacija sukoba na Bliskom istoku: Obezglavili su Hezbolah, sada im je sljedeća meta Iran

Bliski istok ozbiljno se približava dugotrajnom regionalnom ratu nakon što je Iran u utorak ispalio oko 200 raketa na Izrael, zemlju koja je prethodno počela kopnene upade u Libanon i napade na vođe Hezbollaha kako bi neutralizirala libanonsku paravojsku i anulirala prijetnju koja se pojavila na sjeveru države. Da je eskalacija sukoba vrlo izgledna, svjedoči i činjenica da je izraelska vojska do sada naredila evakuaciju 76 sela i gradova u južnom Libanonu, stalno šireći njihov popis. Riječ je o području sjeverno od tampon zone koju je UN proglasio nakon izraelsko-libanonskog rata 2006. godine. Prema informacijama koje su Izraelske obrambene snage (IDF) iznijele u četvrtak, tijekom noći su gađali oko 200 Hezbollahovih ciljeva na libanonskom teritoriju, uključujući infrastrukturne objekte te one u kojima se kriju militantne skupine, kao i skladišta oružja te promatračnice u južnom Libanonu. Navode i kako su precizno pogodili zgradu općine u Bint Jbeilu u južnom Libanonu, u kojoj su djelovali militanti Hezbollaha i gdje su bile pohranjene, tvrde, velike količine oružja. Objavili su i da je ubijeno 15 boraca Hezbollaha, no iz Libanona stižu podaci da su u napadu na Bint Jbeil ubijena i dva državljanina Etiopije.

