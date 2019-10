Etiopski premijer Abij Ahmed dobio Nobelovu nagradu za mir

Arhitekt pomirbe s Eritrejom, etiopski premijer Abij Ahmed Ali dobio je Nobelovu nagradu za mir. Upravo je on bio i jedan je od favorita za nagradu po mišljenju stručnjaka.

Nagradili su ga za "odlučnu i presudnu incijativu za rješavanje graničnog sukoba sa susjednom Eritrejom", kaže se u obrazloženju nagrade.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B