EU će donijeti svoje državne potpore kao odgovor na američke subvencije

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je u nedjelju promjene pravila o državnim potporama kako bi spriječila bijeg investitora u Sjedinjene Države koje svojim proizvođačima u području zelene tranzicije daju izdašne olakšice.

- Konkurencija je dobra, ona potiče inovacije, jača učinkovitost i osigurava napredak te na na taj način snižava cijene u području čistih tehnologija...Ali, u tržišnom natjecanju moraju vladati ista pravila za sve - rekla je von der Leyen u govoru na College of Europe u Brugesu.

Administracija predsjednika Joa Bidena donijela je investicijski plan od oko 370 milijardi dolara, nazvan Akt o smanjenju inflacije (IRA) koji predviđa velike povlastice za američke proizvođače.

Zakon omogućava porezne olakšice za kupce električnih automobila ako su proizvedeni u Sjedinjenim Državama, a subvencije bi dobivali i proizvođači baterija za taj isti automobil. Prema zakonu koji potiče pristup "kupuj američko", proizvođači električnih automobila imaju veliku prednost ako proizvode i kupuju dijelove za svoje proizvode u SAD-u.

- Postoji opasnost da IRA vodi prema nepoštenoj konkurenciji, prema zatvaranju tržišta i dovede do fragmentacije dobavnih pravaca koji su već prošli kroz kušnju tijekom pandemije - rekla je von der Leyen.

Predsjednica izvršnog tijela EU-a je istaknula da EU mora donijeti mjere koje bi dovele do “uravnoteženja” i ispravile poremećaje na tržištu izazvane golemim američkim subvencijama.

- Mi u Europi moramo napravi domaću zadaću i istovremeno raditi sa SAD-om na ublažavanju nedostataka u tržišnom natjecanju. Vidim tri glavna načina za to. Prvo, moramo prilagoditi vlastita pravila kako bismo olakšali javna ulaganja u tranziciju. Drugo, moramo ponovno procijeniti potrebu za daljnjim europskim financiranjem tranzicije. Treće, moramo surađivati sa Sjedinjenim Državama kako bismo riješili neke od aspekata (američkog) zakona, koji najviše zabrinjavaju”, rekla je von der Leyen.

Kazala je da EU treba pojednostaviti i prilagoditi svoja stroga pravila o državnim potporama kako bi vlade država članica bile fleksibilnije kod odobravanja subvencija.

Istodobno je upozorila da se EU ne smije oslanjati samo na državne potpore jer bi to dovelo do neravnopravne utrke u subvencijama unutar same Unije, pri čemu dio država članica ima veliki fiskalni kapacitet, a druge, visokozadužene, imaju vrlo mali manevarski prostor u svojim proračunima da potiču svoja poduzeća.

Stoga se Komisija zauzima za “zajednički odgovor” s pojačanim financiranjem na razini EU-a.

