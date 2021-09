Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je u srijedu da će Europska unija povećati iznos financijske pomoći siromašnijim zemljama u borbi protiv klimatskih promjena i pozvala Sjedinjene Američke Države da učine isto.

"Predložit ćemo dodatne četiri milijarde eura financijske pomoći do 2027. godine za rješavanje klimatskih pitanja, no očekujemo da nam se pridruže SAD i naši partneri", rekla je von der Leyen u svom govoru u Europskom parlamentu u Strasbourgu.

"To je ključno kako bismo zajedničkim snagama premostili jaz u financiranju klimatskih pitanja i kako bi SAD i EU poslali snažnu poruku kao globalni predvodnici u toj borbi", dodala je.

Von der Leyen je poručila da EU želi biti primjer u borbi protiv klimatskih promjena te da će COP26 biti "trenutak istine za globalnu zajednicu".

Bogate zemlje zajedno su izdvojile gotovo 80 milijardi dolara pomoći 2018. godine, a prema podacima OECD-a, najveći udio u tome imaju Unija i njene članice. Von der Leyen je navela da EU sada izdvaja 25 milijardi dolara godišnje.

SAD je u travnju obećao da će do 2024. udvostručiti financijsku pomoć zemljama u razvoju, no stručnjaci i aktivisti smatraju da to nije dovoljno.

Siromašne zemlje poručuju da bez financijske pomoći ne mogu provoditi zelenu tranziciju, smanjiti korištenje fosilnih goriva i osigurati prelazak na obnovljive izvore, niti ulagati u infrastrukturu koja im je potrebna da se mogu nositi s posljedicama klimatskih promjena.

Bogate zemlje još uvijek nisu ispunile obećanje iz 2009. kojim su se obvezale do 2020. izdvajati 100 milijardi dolara godišnje za pomoć siromašnim zemljama u zelenoj tranziciji.

Očekuje se da će upravo pitanje financija, bolna točka zelene tranzicije i borbe protiv klimatskih promjena, biti ključna tema kojom će se baviti svjetski čelnici na UN-ovom summitu o klimi (COP26) u studenom u Glasgowu.