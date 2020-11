EU će za nekoliko dana sklopiti ugovor s Modernom

<p>Ugovor između EU-a i američke biotehnološke tvrtke Moderne o nabavi cjepiva protiv covida-19 „gotovo je spreman” i bit će sklopljen „za nekoliko dana”, rekao je francuski državni tajnik za europske poslove Clément Beaune.</p><p>„Ugovor će biti sklopljen, to je pitanje dana. Gotovo je spreman, Bruxelles nas u to uvjerava”, rekao je Beaune u srijedu za francuski televizijski kanal LCI.</p><p>Izvršni direktor Moderne upozorio je u utorak Europljane da bi produljenje pregovora o kupnji njihova cjepiva protiv covida-19 moglo usporiti isporuku, jer su druge zemlje prioritetne budući da su ugovore potpisale prije nekoliko mjeseci.</p><p>„Pregovara se, ali nema ugovora”, rekao je Stéphane Bancel za AFP iz Cambridgea u Massachusettsu.</p><p>Beaune je rekao da je „predgovor” na stolu. „Osnovni parametri ugovora postoje od 24. kolovoza”, rekao je, dodajući da treba dogovoriti još „posljednje pojedinosti”.</p><p>„Europa neće kasniti”, rekao je, podsjetivši da Komisija pregovara u ime 27 država članica i da će „jako velikodušno” financirati kupnju cjepiva.</p><p>Javnost je 24. kolovoza obaviještena o „uznapredovalim pregovorima” između Moderne i Komisije o kupnji 80 milijuna doza cjepiva, ali u međuvremenu nije ništa definitivno potpisano.</p><p>U međuvremenu, američka biotehnološka tvrtka potpisala je ugovore s Kanadom, Japanom, Izraelom i Velikom Britanijom, ne računajući 100 milijuna doza obećanih početkom kolovoza Sjedinjenim Državama.</p><p>Moderna je u ponedjeljak obavila da je njezino cjepivo protiv covida-19 učinkovito 94,5 posto.</p><p>Komisija je do sada sklopila pet ugovora o nabavi potencijalnih cjepiva: sa švedsko-britanskom AstraZenacom, američkim Johnson & Johnsonom, francusko-britanskim duom Sanofi-GSK, američko-britanskim duo Pfizer/BioNTech i njemačkim CureVacom.</p>