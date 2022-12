Unija ograničila cijenu ruske nafte, a Rusi odgovorili: 'Europa će odsad živjeti bez naše nafte'

Članice Europske unije dogovorile su ograničavanje cijene ruske nafte na 60 dolara po barelu, u skladu s prijedlogom G7, rekli su europski diplomati agenciji dpa.

Ograničenje cijene, dogovoreno na razini veleposlanika članica EU-a u Bruxellesu u petak, povezano je s ranijom odlukom zemalja G7 o sankcioniranju ruskog naftnog izvoza.

- Do dogovora je došlo nakon što je Poljska pristala na dogovor Europske unije o ograničenju cijene ruske nafte od 60 dolara po barelu, što omogućuje EU da krene dalje s formalnim odobravanjem sporazuma tijekom vikenda - rekao je u petak poljski veleposlanik pri EU Andrzej Sados.

Sados je rekao da će sporazum biti službeno objavljen u nedjelju, dan prije stupanja na snagu embarga EU-a na naftu.

Ograničenje cijena, ideja G7, ima za cilj smanjiti ruski prihod od prodaje nafte, istovremeno sprječavajući skok globalnih cijena nafte nakon što embargo EU na rusku sirovu naftu stupi na snagu 5. prosinca.

Mehanizam predviđa plafon od 60 dolara za barel nafte koja se prodaje trećim zemljama, zajedno s embargom EU-a.

- Možemo službeno potvrditi tu odluku - rekao je Sados.

- EU ostaje jedinstvena i solidarna s Ukrajinom - objavilo je češko predsjedništvo u tvitu.

Ono što je EU-u na raspolaganju u skladu s tim ograničenjem je zabraniti pružanje određenih usluga za ruske isporuke nafte, uključujući osiguranje, financiranje i tehničku pomoć, ako je nafta prodana iznad cijene od 60 dolara.

Ograničenje izvoza ruske nafte ima za cilj ograničiti prihode Rusije od povećanja cijena energije, a time i mogućnost financiranja njezina rata protiv Ukrajine.

Ruska proizvodnja nafte bi zbog te odluke početkom iduće godine mogla pasti za 500 do milijun barela nafte dnevno, prenosi Reuters dva izvora iz ruske naftne industrije.

- Prve reakcije su negativne. Rusija je velik proizvođač i velika zemlja. Kada bi oni ovo prihvatili, to bi na neki način značilo kapitulaciju u energetskom ratu. S druge strane, oni i dalje moraju prozvoditi naftu jer je prekinuti proizvodnju komplicirano s tehničke strane - rekao je naftni stručnjak Davor Štern za Novu TV.

- Kao lijepi san i poklon za Novu godinu, bilo bi lijepo da se to ostvari. Međutim, prve informacije iz Rusije su da oni ne prihvaćaju takav diktat cijene i sad ćemo vidjeti hoće li se to nastaviti. To bi, u svakom slučaju, puno značilo za Europu i za Hrvatsku - rekao je Štern o ograničenju cijene ruske nafte.

Stigao odgovor Rusije

Rusija je odbacila uvođenje zapadnog ograničenja cijena na izvoznu cijenu svoje nafte, poručivši da će "Europa sad živjeti bez ruske nafte". Podsjetimo, ranije smo objavili kako se skupina G7, koja okuplja najmoćnije ekonomije svijeta, zajedno s Australijom i Europskom unijom dogovorila o uvođenju ograničenja cijene od 60 američkih dolara po barelu ruske nafte.

Ograničenje cijena danas je komentirao i Putinov glasnogovornik Dmitri Peskov kazavši kako ga Moskva "neće prihvatiti", javlja ruska prorežimska agencija RIA.

Peskov je rekao da će Rusija provesti "brzu analizu" dogovora o ograničenju cijena, a potom odgovoriti. No, znakovita poruka je uoči službenog odgovora Moskve došla od Mihajla Uljanova, stalnog predstavnika Moskve pri međunarodnim organizacijama u Beču, koji je poručio da će europske zemlje koje podržavaju ograničenje cijena požaliti svoju odluku.

"Od ove godine Europa će živjeti bez ruske nafte", objavio je Uljanov na Twitteru pa dodao: "Moskva je već dala do znanja da neće prodavati naftu državama koje podržavaju antitržišno ograničenje cijena. Samo čekajte, uskoro će EU optužiti Rusiju da koristi naftu kao oružje."

