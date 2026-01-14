Kolinda opet oduševila linijom! Evo kako je skinula kilograme

Grabar-Kitarović otvoreno priznaje da joj prošla godina nije bila laka na osobnoj razini. Upravo su joj putovanja, kako navodi, pomogla da ponovno pronađe ravnotežu, perspektivu i unutarnju snagu. Iako su brojna putovanja bila vezana uz posao, svjesno je, ističe, izdvajala vrijeme samo za sebe . | Foto: Facebook/Kolinda Grabar Kitarović