Kolinda opet oduševila linijom! Evo kako je skinula kilograme

Bivša predsjednica objavila je fotke s putovanja. Ranije je za 24sata otkrila tajnu fantastične linije. Kaže kako ne broji kalorije, nego pazi na glikemijski indeks hrane. Ne jede dodane šećere, izbjegava kalorična pića, jede puno povrća, ribu i salate. Izbjegava i kruh.
Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović iznenadila je pratitelje na Facebooku objavivši veliki broj fotografija koje su za nju obilježile 2025. godinu.
| Foto: Facebook/Kolinda Grabar Kitarović
Foto: Facebook/Kolinda Grabar Kitarović
| Foto: Facebook/Kolinda Grabar Kitarović
Uz nikad prije objavljene fotografije Kolinda je napisala emotivan i nadahnjujući opis koji je malo koga ostavio ravnodušnim.
| Foto: Facebook/Kolinda Grabar Kitarović
U objavi je Kolinda istaknula kako su putovanja oduvijek bila neizostavan dio njezina života, ali i ključan oslonac u razdoblju osobnih izazova.
"Putujem toliko često da se šalim kako kupnjom novih kofera zapravo plaćam stanarinu", napisala je bivša predsjednica.
| Foto: Facebook/Kolinda Grabar Kitarović
Grabar-Kitarović otvoreno priznaje da joj prošla godina nije bila laka na osobnoj razini. Upravo su joj putovanja, kako navodi, pomogla da ponovno pronađe ravnotežu, perspektivu i unutarnju snagu. Iako su brojna putovanja bila vezana uz posao, svjesno je, ističe, izdvajala vrijeme samo za sebe .
| Foto: Facebook/Kolinda Grabar Kitarović
U objavi se prisjeća brojnih destinacija koje je posjetila, od Sjedinjenih Američkih Država i karipskih otoka Anguille i St. Martina, preko Maroka, do Dohe i Rijada.
| Foto: Facebook/Kolinda Grabar Kitarović
"Prešla sam kontinente, uzduž i poprijeko proputovala zemlje i nadam se da ću uskoro stići i na svoj posljednji kontinent. Posvuda je poruka bila ista: ljudi reagiraju na iskrenost, a ne na status", napisala je Kolinda.
| Foto: Facebook/Kolinda Grabar Kitarović
"Još jedna jednostavna lekcija koju su me putovanja naučila jest da osmijeh otvara vrata. Osmijeh nije slabost; on je vidljivo poštovanje. Smanjuje obrambene mehanizme, razoružava strah i podsjeća nas na našu zajedničku ljudskost", dodala je.
| Foto: Facebook/Kolinda Grabar Kitarović
Mnogi su oduševljeni njezinom linijom
| Foto: Facebook
Bivša predsjednica otkrila nam je tajnu
| Foto: Privatni album/canva
Kaže kako ne broji kalorije, nego pazi na glikemijski indeks hrane
| Foto: Facebook/Kolinda Grabar Kitarović
Ne jede dodane šećere, izbjegava kalorična pića, jede puno povrća, ribu i salate
| Foto: Facebook/Kolinda Grabar Kitarović
Izbjegava i kruh.
| Foto: Facebook
