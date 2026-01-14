Obavijesti

Galerija

Komentari 18
DIJETA BIVŠE PREDSJEDNICE

Kolinda opet oduševila linijom! Evo kako je skinula kilograme

Bivša predsjednica objavila je fotke s putovanja. Ranije je za 24sata otkrila tajnu fantastične linije. Kaže kako ne broji kalorije, nego pazi na glikemijski indeks hrane. Ne jede dodane šećere, izbjegava kalorična pića, jede puno povrća, ribu i salate. Izbjegava i kruh.
Kolinda opet oduševila linijom! Evo kako je skinula kilograme
Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović iznenadila je pratitelje na Facebooku objavivši veliki broj fotografija koje su za nju obilježile 2025. godinu. | Foto: Facebook/Kolinda Grabar Kitarović
1/106
Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović iznenadila je pratitelje na Facebooku objavivši veliki broj fotografija koje su za nju obilježile 2025. godinu. | Foto: Facebook/Kolinda Grabar Kitarović
Komentari 18

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026