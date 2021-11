Ako je ovo neki drugi HDZ, kako nam se tvrdilo posljednjih tjedana, zašto tako postojano smrdi na Sanaderov HDZ?

Gabrijela Žalac, bivša ministrica regionalnoj razvoja i fondova EU, uhićena je jutros u svojoj kući u Vinkovcima, na zahtjev Ureda europskog javnog tužitelja, u suradnji s PNUSKOK-om.

Bivšu Plenkovićevu ministricu povezuje se s još tri osobe zbog kaznenih djela počinjenih u njezinu ministarstvu i Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje projekata EU (SAFU) u postupku nabave informatičkog sustava. Riječ je o izradi softvera vrijednog oko 16,24 milijuna kuna koje je ministarstvo dodijelilo tvrtki Ampelos.

I eto, to je taj novi HDZ.

Koji opasno podsjeća na onaj stari.

Politički mrtvac

Naravno, Plenković je izbjegao neželjenu sudbinu da mu policija izvlači ministricu s dužnosti u ministarstvu, jer ovo je ipak država u kojoj se hvataju politički mrtvaci, što Žalac apsolutno jest. Svejedno, ostaje činjenica da je uhićena zbog djela počinjenih u mandatu Plenkovićeve vlade.

Baš kao što je to bio slučaj s državnom tajnicom Josipom Rimac.

Valja, međutim, naglasiti još jednu bitnu podudarnost sa Sanaderovim HDZ-om. Dok su uhićenja i sudski progon bivšeg premijera korištena kao argument za zaključenje pregovora s EU, tako je i ex-ministrica Žalac uhićena zbog zahtjeva Europske unije.

Zbog navodne pronevjere europskog novca.

Što bi se dogodilo da je u pitanju bio hrvatski proračunski novac?

Masoni, Srbi... EU

Pitanje je retoričko i na njega nikad nećemo dobiti odgovor, no činjenica je da se ovaj slučaj vuče od 2017. godine. Žalac je podnijela ostavku u ožujku 2019. godine, i to nakon serije afera i skandala: od prometnih nesreća, njezine i njezine vjenčane kume, pa do otkrića skupocjenog mercedesa u njezinu dvorištu, unajmljenog od tvrtke s kojom je Žalac sklapala poslove u Ministarstvu.

Bilo je tu suza, plača, naricanja, optužbi za medijski linč, insinuiranja unutarstranačkih sukoba, pa i citiranja Vojka V. da je "možda Vlada, možda su Srbi, možda masoni".

Sada je, eto, Europska unija.

Gabrijela Žalac osvanula je, kao ministrica novog HDZ-a, i u Uskokovim transkriptima iz afere Krš-Pađene s Josipom Rimac, kada su ministrica i državna tajnica zajedno pritiskale predsjednicu Uprave HBOR-a oko vjetroparka. "Ajde! Treba pomoć sa svih strana. Svi su kao kuvane noge, a vrijeme ide", pisala je Žalac prijateljici Rimac.

Dosad još nije bila uhićena, niti ju je Plenković smijenio. Ponudio joj je da sama podnese ostavku.

HDZ nema utjecaj

Nakon nedavne pravomoćne presude za Fimi mediju Plenković se jako žestio zbog činjenice da se HDZ sada naziva zločinačkom organizacijom, tvrdeći kako je to nova stranka, s novim ljudima, koji nemaju veze sa Sanaderovom strankom. Eto, jedna iz plejade "novih ljudi" sada je završila u pritvoru zbog korupcije. Zajedno s ravnateljem SAFU-a, koji je ujedno bio potpredsjednik Odbora HDZ-a za regionalni razvoj i EU fondove.

I to u postupku na koji HDZ očito nije mogao utjecati.

Jer sada se u igru uključio Ured europskog javnog tužitelja, viša sila koja drži europski novac pod kontrolom, za razliku od godina kad je hrvatski novac bio pod kontrolom HDZ-ova pravosuđa.

Na Žalac će sada Hrvatska dokazivati spremnost u borbi protiv korupcije, ali će Plenković imati problema objašnjavati kako je to novi HDZ. Jer metode su ipak one stare.