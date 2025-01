EU kritizira mogućnost kriminaliziranja novinara u BiH

Entitetska vlada usvojila je izmjene po kojima bi se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine kaznilo neovlašteno objavljivanje dokumenata, fotografija, videa ili drugih sadržaja osobne prirode bez pristanka osobe na koju se odnosi. Ako bi takav prekršaj počinila službena osoba u obavljanju dužnosti, zatvorska kazna bi se povećala do pet godina. Novinarska udruženja burno su reagirala navodeći da to otvara prostor za cenzuru.

"Izmjene i dopune nose rizik zloupotrebe u cilju ograničavanja, suzbijanja i cenzuriranja medijskih sloboda, ograničavanja kritičkog razmišljanja i utišavanja neistomišljenika", priopćilo je izaslanstvo.

"Jamčenje slobode izražavanja i medija je ključni prioritet za europski put Bosne i Hercegovine", ističe se u priopćenju i dodaje da zakonska rješenja morati biti usklađena s europskim standardima.

Slične kaznene odredbe uvedene su ranije u zakonodavstvo Republike Srpske.