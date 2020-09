EU neće uvoditi sankcije Rusiji: Čekaju daljnji nastavak istrage

Njemačka kancelarka Merkel u četvrtak je potvrdila da će bilo kakav njemački ili europski odgovor na trovanje Navaljnog ovisiti o daljnjim koracima Rusije, dan nakon što je osudila taj pokušaj ubojstva

<p>Europska komisija u četvrtak je signalizirala da neće uvesti nove sankcije zbog onoga što Njemačka naziva trovanjem ruskog oporbenog čelnika<strong> Alekseja Navaljnog</strong> vojnim otrovom, naglasivši da Rusija mora osigurati temeljitu istragu.</p><p>Europska unija osudila je navodno trovanje Navaljnog usred poziva da se Rusija kazni zbog uporabe vojnog otrova iz sovjetskog doba, istog onog za koji Velika Britanija tvrdi da je korišten u trovanju ruskog dvostrukog agenta Sergeja Skripalja 2018. godine. </p><p>Glasnogovornik Europske komisije (EK)<strong> Petar Stano</strong> u četvrtak je rekao da zasad nema istrage Navaljnijevog slučaja te da Rusija mora pokrenuti neovisnu istragu i kazniti počinitelje. O idućim koracima Moskve će ovisiti i daljnje djelovanje EU-a, dodao je. </p><p>Stano je istaknuo kako je 27 država članica već počelo razgovore o potencijalnoj reakciji pa naglasio da se Rusija u prošlosti nije pokazala u istrazi ubojstava kritičara Kremlja poput Anne Politovske, Sergeja Magnitskog ili Borisa Nemcova. </p><p>- Želimo kredibilnu, temeljitu istragu koja će donijeti jasne odgovore na sva pitanja koje je ovaj slučaj potaknuo u ruskoj i europskoj javnosti - kazao je glasnogovornik.</p><p> - Teško je govoriti o kažnjavanju ako u ovom trenu nemamo odgovorne za taj čin.</p><h2>Sve ovisi o daljnjim koracima Rusije</h2><p>Njemačka kancelarka <strong>Angela Merkel </strong>u četvrtak je potvrdila da će bilo kakav njemački ili europski odgovor na trovanje Navaljnog ovisiti o daljnjim koracima Rusije, dan nakon što je osudila taj pokušaj ubojstva. </p><p>No njemačka kancelarka je u domovini pod sve većim pritiskom da revidira svoju politiku partnerstva s Putinovom Rusijom i zauzme oštrije stajalište, piše agencija France Presse. </p><p>Kancelarka je u srijedu svakako zaoštrila ton, ali je Berlin ranije unatoč ruskoj aneksiji Krima i autokratskim potezima Moskva godinama zagovarao politiku dijaloga i partnerstva s Rusijom.</p><p>U njemačkim ekonomskim krugovima i glavnim političkim strankama djeluju brojni proruski lobiji, od krajnje desnice do socijaldemokrata, pa i same konzervativne stranke kancelarke, dodaje France Presse. </p><p>- Rusija vodi neljudsku i ponižavajuću politiku - napisao je na Twitteru <strong>Norbert Röttgen</strong>, predsjednik vanjskopolitičkog odbora u Bundestagu i kandidat za nasljednika kancelarke Merkel na čelu Kršćansko-demokratske unije (CDU).</p><p>- Potreban nam je snažan europski odgovor koji će Putin razumjeti - dodao je i zatražio da EU odustane od spornog projekta plinovoda Sjeverni tok 2 koji treba Europu opskrbljivati ruskim plinom, napose Njemačku, a kojem se snažno protive Sjedinjene Države. </p><h2>Litavci će pozvati na raspravu</h2><p>Litavski predsjednik<strong> Gitanas Nauseda </strong>u četvrtak je najavio da će njegova država zatražiti raspravu o trovanju Navaljnog na budućem sastanku na vrhu EU-a.</p><p>- Litva će definitivno biti među onima koji će pozvati na raspravu ovog pitanja. To je ekstremno važno, posebice u odnosu na ono što se događa u Bjelorusiji - poručio je Nauseda. </p><p>U četvrtak su Rusima i Britanci poručili da moraju odgovoriti na niz pitanja. </p><p>- Vrlo smo jasni oko toga da postoje ozbiljna pitanja na koje ruska vlada treba odgovoriti, a ona sada mora objasniti što se dogodilo gospodinu Navaljnom - rekao je glasnogovornik britanskog premijera Borisa Johnsona. </p><p>Službeni London ponudio je pomoć Njemačkoj i drugim saveznicima po tom pitanju, a njemački ministar vanjskih poslova Dominic Raab će kasnije tijekom dana razgovarati s njemačkim kolegom.</p><p>Europska unija već ima na snazi sankcije nad Rusijom zbog situacije u Ukrajini. EU je kaznila ruski energetski, financijski i oružani sektor nakon što je Moskva 2014. anektirala ukrajinski poluotok Krim i davala podršku proruskim pobunjenicima koji se bore na istoku te države. </p><p>Nakon trovanja Skripalja 2018., EU je izopćio više od stotinu ruskih diplomata iz svih dijelova Europe. </p>