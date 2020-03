EU očekuje od Turske da ipak poštuje dogovor o migrantima

Uvjereni smo u vrijednost tog dogovora i očekujemo da ga se poštuje, kazao je Steffen Seibert.

Ocijenio je, međutim, da trenutno "nesumnjivo svjedočimo situaciji koja je protivna duhu dogovora", istaknuvši da je Unija, suprotno kritikama Turske, do sada "ispunila" sve svoje obveze.

Od šest milijardi eura koliko je Turskoj obećano sporazumom s Bruxellesom iz 2016., do sada su isplaćene 3,2 milijarde eura. Taj bi novac trebao pomoći Ankari da skrbi o izbjeglicama, posebice onima iz Sirije, te da ih spriječi u prodoru prema Europi.

- Ukoliko s turske strane postoji neko nezadovoljstvo provedbom dogovora, posebice u vezi isplata (...) onda o tome moramo razgovarati među sobom, dodao je glasnogovornik.

Više tisuća migranata nagomilalo se u zadnja dva dana na grčkoj granici, no Grčka je dodatno utvrdila svoje granice i značajnije pojačala njihovu zaštitu.

Turski predsjednik Tayyip Erdogan je u ponedjeljak objavio da će uskoro "milijuni" migranata krenuti prema Europi nakon što je odlučio da im njegova zemlja otvori granice.

Najnoviji razvoj događaja uvelike zabrinjava Europu koja se pribojava ponavljanja migrantske krize iz 2015.

Plenković: RH će svim sredstvima pomagati u zaštiti vanjske granice EU

Premijer Andrej Plenković izjavio je u ponedjeljak da će Hrvatska svim sredstvima pomagati u zaštiti vanjske granice EU, posebno vezano za grčku i bugarsku granicu, istaknuvši da EU mora dati zajednički odgovor na novonastalu situaciju te problem rješavati na izvorištu krize.

- Politika grčke vlade je da neće puštati migrante na nezakonit način i mi ćemo im svim sredstvima pomagati u tome da zaštitimo vanjske granice EU, konkretno grčku i bugarsku granicu, rekao je Plenković novinarima u Puli.

Dodao je da su hrvatske vlasti stalno u kontaktu s čelnicima europskih institucija te s bugarskim i grčkim premijerom, ocjenjujući nužnim nastaviti dogovor s Turskom te obnoviti sporazum koji je s tom zemljom vezano za migracije postojao proteklih godina za koji je EU izdvojila šest milijardi eura, što je ocijenio jamstvom sigurnosti za cijelu EU.

Policija čuva granicu, vojska trenutno nije na dnevnom redu

- Moramo pojačati kontrolu vanjske granice i time spriječiti nezakonite migracije. Policija ima dominantu zadaću čuvanja hrvatskog teritorija, imamo 6500 policajaca čiji rad osobito cijenim na granici. Slanje vojske trenutno nije na dnevnom redu, no ukoliko se promijene okolnosti možemo razmisliti o tome. No, ponavljam, pozicija hrvatske Vlade je da granicu čuva policija, istaknuo je premijer.

Upitan kako tumači poziv svoga protukandidata za čelno mjesto u HDZ-u Mire Kovača da odredi mjesto i vrijeme javnog sučeljavanja, odgovorio je kako ne zna je li se Kovač "ispričao članicama i članovima HDZ-a budući da ih je podcijenio, ponizio i uvrijedio kazavši da se boje te da bi eventualno bili u strahu zbog gubljenja posla".

- To je katastrofalna izjava bilo koga koji pretendira biti na čelu HDZ-a, najjače stranke u Hrvatskoj koja ima odgovornost da vodi Vladu. Sučeljavanje će biti, gdje i kada dogovorit će stožeri. No, bilo dobro da najprije Kovač ovo napravi. Bit će mu lakše kod članova, to mu ja prijateljski savjetujem, poručio je Plenković

Kovač, Stier i Brkić bez riječi u Saboru, pretjeruju sa šupljim pričama

Dodao je kako pojedinci poput Kovača te ostalih HDZ-ovih kandidata iz Opcije za promjene poput Davora Ive Stiera i Milijana Brkića dosad nisu nijednom uzeli riječ u Saboru, "a sada su tako grlati".

- Volio bih da su tako grlati kad HDZ brani svoje stavove, zakone i proračun. Stier nije rekao ni riječi, Kovač još manje, dok Brkić nije također uzeo riječ osim kada vodi sjednicu, a to se ne računa. Pretjeruju sada sa šupljim pričama, poručio je Plenković i dodao kako bi bilo bolje kada bi oni branili interese HDZ-a.

U sklopu posjeta Istri premijer je u ponedjeljak bio u novoj zgradi Opće bolnice u Puli na potpisivanju ugovora o jamstvu za podmirenje dugoročnih obveza te najveće zdravstvene ustanove u Istri, odnosno za dodatnih 150 milijuna kuna.

- Ovo je veliki dan za Pulu i potvrda privrženosti Vlade da pomogne Istri u ovim strateškim razvojnim projektima, ali i u zdravstvenoj infrastrukturi. Ovaj projekt sa 150 milijuna kuna je dokaz da sve ono što smo kazali na sjednici Vlade prije godinu i pol dana to i realiziramo, kazao je.

Plenković je rekao kako Vlada stoji iza zdravstvenog sustava Istre i želi da više od 1300 zaposlenika radi u kvalitetnim uvjetima te da 210.000 pacijenata koji gravitiraju u ovoj bolnici imaju uslugu kakvu trebaju imati u 21. stoljeću

Naveo je i da Vlada nastoji pokrenuti procese i u pulskom Uljaniku. "Moramo pronaći novi život na zdravim osnovama kako bi tu brodogradnju u državi zadržali. Radimo na tome izrazito intenzivno i vjerujem da ćemo naći rješenja koja su održiva", zaključio je premijer.