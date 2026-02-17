Pjevali bi Paveliću i izigravali ustaše, a onda se znoje i pate kako bi se zbog toga opravdali

Poklade su stari narodni običaj kojim se treba otjerati zimu, demone i zle sile. A Stipo Mlinarić Ćipe, potpredsjednik Domovinskog pokreta, kaže kako je upravo u pokladno vrijeme "dopušteno pjevati što god hoće i da je to veselje, a sutra je pepelnica kad se treba posuti pepelom".

Pa kako se onda pjevanje o Anti Paveliću uklapa u pokladni običaj tjeranja demona i zlih sila? Nije li to zapravo zazivanje demona i zlih sila?

"Sad se bavimo tko će gdje pjevati, u pokladama se svašta pjeva, pa i bećarci, u kojima se šali, a s time sada počinju vijesti", nabrajao je Mlinarić Ćipe.

Svašta je izgovorio potpredsjednik DP-a kako bi obranio Josipa Dabru od kritika za pjevanje o "madridskoj grobnici od zlata u kojoj leži vođa svih Hrvata". Udrobio je tu četnike i jugoslavene, film "Svadba" i Dragana Bjelogrlića, "Porfirija koji veliča četnike", Tita i petokraku...

Koji Pavelić?

Da bi onda poentirao: "Poslušao sam tu pjesmu i nisam čuo da se spominje Ante Pavelić".

Znači, htjeli bi biti ustaše, htjeli bi o tome pjevati, ali ne bi htjeli da netko to sazna. Htjeli bi biti hrabri, ali ne da ih netko u tome ulovi.

A na pitanje kako tumači stih o zlatnom grobu u Madridu, Mlinarić Ćipe kazao je da su za njega "zlatni grobovi 15.000 hrvatskih branitelja koji su poginuli za slobodnu i demokratsku Hrvatsku".

Znači, nema Pavelića, nema ustaša, iako nije loše kad se pjeva o Paveliću jer je sve to pokladno veselje, ali "oni su četnici i komunisti, a mi nismo ustaše" i tako ukrug...

Posipanje pepelom

Teško je pohvatati sve te misaone niti koje je isprepleo i u koje se sapleo potpredsjednik Domovinskog pokreta.

No ipak je zaključio da bi se Dabro sutra mogao "posipati pepelom".

Samo nije jasno zbog čega, ako nije spomenuo Pavelića.

Uglavnom, hrvatski proustaški desničari htjeli bi veličati ustaše, a ne znaju kako bi se s time izvukli.

Pa tako Dabro prkosno poručuje da će slobodno pjevati što mu se pjeva, "pa i pjesme o španjolskom glavnom gradu", a liberali "neka pate". Zbog čega da pate kad on, navodno, ne pjeva o Paveliću?

Mlinarić Ćipe naglašava kako "ne treba pjevati ni o Titu, ni o Paveliću", nakon što je izjavio kako Dabro uopće nije spomenuo Pavelića.

Hrabri, a kukavice

Što nam to govori? Da Domovinski pokret prkosi "liberalima", ali nema hrabrosti otići do kraja. Da znaju da je Pavelić preveliki iskorak iz demokratskog i ustavnog standarda. Da se ustaše još uvijek moraju skrivati i kriptično izražavati. Da svoje obožavanje ustaša i Poglavnika moraju kamuflirati pokladama, narodnim veseljem, retoričkim rebusima, neizrečenim subjektima, a onda i napadima na četnike i komuniste.

Zašto se Mlinarić obračunava s ideološkim protivnicima ustaša, ako oni nisu ustaše?

Za nekoga tko tako hrabro prkosi svima, Dabro i Ćipe previše se trude sakriti svoje ustaštvo.

I čini se da u svojim maštovitim objašnjenjima stihova o "grobnici od zlata" više pate od "liberala" koji se naslađuju njihovim retoričkim vratolomijama.