EU planira dići trošarine na cigarete i uvesti nove poreze: 'Hrvati među najgorima u EU'

U Hrvatskoj između 37 i 43 posto stanovništva puši, što je poražavajuća brojka, izjavio je ravnatelj HZJZ-a na početku konferencije "Ovisnost o pušenju i što Hrvatska čini".

Iako se, kaže, bilježi silazni trend pušenja klasičnih cigareta, posebno zabrinjava porast korištenja e-cigareta među mladima. Hrvatska je, navodi, po udjelu pušača iznad prosjeka EU-a, dok u nordijskim zemljama manje od pet posto stanovništva puši, što ih svrstava među države gotovo slobodne od pušenja. Capak naglašava da Hrvatska treba težiti tom cilju.

Naglasio je da Hrvatska ima zakonodavni okvir za kontrolu pušenja, ali da se u praksi od toga odstupa. Navodi kako u Danskoj pušači sjede ispred kafića, dok u Hrvatskoj često oni koji ne puše završe vani, na hladnoći, dok su pušači unutra.

- HZJZ u suradnji s Ministarstvom zdravstva provodi strategije borbe protiv ovisnosti, koje su se nekada više fokusirale na droge, a danas obuhvaćaju i pušenje, alkohol te ovisnost o kocki. Provode se edukacije, izrađuju dokumenti, organiziraju javna događanja i putem informativnih telefonskih linija pruža se pomoć osobama s različitim vrstama ovisnosti. Postoje i škole nepušenja, među kojima je jedna u Jankomiru - rekao je Capak.

Sokol: Novi propisi uključit će i oporezivanje alternativnih proizvoda poput e-cigareta i nikotinskih vrećica

Podsjetio je i na aktivnosti koje je WHO još 2010. proglasio znanstveno potvrđenima u smanjenju nezaraznih bolesti kao što je uvođenje trošarina kako bi cigarete bile skuplje, upozorenja i slike na ambalaži te zabrane pušenja u zatvorenim javnim prostorima što Hrvatska još uvijek, dodaje, nije u potpunosti provela. Capak je naglasio da duhanska industrija agresivno djeluje bez obzira na poreze, dok Hrvatska kroz akcijski plan borbe protiv raka ulaže 8 milijardi eura u idućih 10 godina, dodajući da bi svima bilo bolje kada bi nam zdravlje zaista bilo na prvom mjestu.

Europarlamentarac Tomislav Sokol istaknuo je da je 18 posto svih smrti od nezaraznih bolesti u Europi povezano s pušenjem, a 25 posto odraslih u EU puši.

- Hrvatska prelazi 35 posto. EU ima široke nadležnosti u području regulacije duhanskih proizvoda, uključujući direktive o stavljanju proizvoda na tržište te regulaciji reklamiranja. U tijeku je revizija direktive o oporezivanju duhana s ciljem povećanja minimalnih stopa trošarina, jer veći porezi smanjuju prevalenciju pušenja. Novi propisi uključit će i oporezivanje alternativnih proizvoda poput e-cigareta i nikotinskih vrećica - kazao je Sokol.

Naglašava nužnost strožeg pristupa prema takvim proizvodima kako ne bi postali ulaz mladima u svijet nikotina, uz zabranu šarenih dizajna i aromatiziranih okusa. Iako je EU daleko od cilja da smanji uporabu duhana na 5 posto, novi zakonodavni okvir bit će, dodaje, obvezujući za sve države članice.

Psihijatrica dr. Andrijana Šantić iz KBC-a Osijek naglasila je da cigareta ima sve veću funkciju u svakodnevnom životu pušača i da nije riječ samo o nikotinu.

- Nikotinska ovisnost je kronična, relapsna bolest, snažno povezana s identitetom, rutinama i ritualima - kazala je.

Ističe da je važna promjena javne percepcije i motiviranje ljudi da prestanu pušiti.

- Liječnici imaju veliku ulogu kroz kratke intervencije, izradu personaliziranog plana odvikavanja te praćenje i prevenciju relapsa. Potrebne su i snažne javne politike kao što je zabrana reklamiranja, upozorenja na ambalaži, povećanje cijena te edukacija u školama. Pušenje je biopsihosocijalni problem koji zahtijeva kombinaciju osobne motivacije, stručne pomoći i javnozdravstvenih mjera - navodi.

'Liječnici nisu educirani kako pomoći ljudima da prestanu pušiti'

Iva Petričušić, obiteljska liječnica, predstavila je rezultate istraživanja među liječnicima.

- 91 posto naših liječnika nikada nije bilo educirano kako pomoći pacijentu da prestane pušiti, 30 posto liječnika u Hrvatskoj su sami pušači, a 85 posto njih smatra e-cigarete oblikom zamjenske nikotinske terapije. Šest posto liječnika uopće ne razgovara s pacijentima o prestanku pušenja. Želimo pomoći, ali ne znamo kako, kada i s kojim alatima - zaključila je.

Predstavnik BAT-a Hugo Tan podsjetio je da je pušenje odgovorno za oko 8 milijuna smrti godišnje. Naveo je da u Hrvatskoj puši približno milijun odraslih osoba, odnosno svaki treći odrasli građanin.

Dr. Danko Relić iz Europskog gospodarskog i socijalnog odbora upozorio je na manjkavosti u planiranju zdravstvene zaštite u Hrvatskoj.

Obiteljski liječnik dr. Dragan Soldo kazao je da se u posljednjih 15 godina nije napravio dovoljan iskorak u organizaciji i odnosu između specijalista i nespecijaliste. Istaknuo je da možda imamo dovoljno liječnika, ali nedostaje onih koji se bave svakodnevnim zbrinjavanjem pacijenata. Prosječan liječnik obiteljske medicine, kaže, nema dovoljno znanja o alternativnim duhanskim proizvodima.

- U Sloveniji specijalist obiteljske medicine ima 1000 eura veću plaću od drugih specijalizacija i sustav je dobro popunjen za narednih 20 godina. Liječnici puno rade, ispunjavaju brojne upitnike i redovito pitaju pacijente puše li, ali problem je kompleksan i evidentirani podaci o drugim oblicima nikotinske ovisnosti često ostanu neobrađeni- kazao je.

Soldo kritizira i stav dijela javnog zdravstva koji, kako kaže, implicitno tolerira pušenje cigareta kao "standard", dok su alternativni proizvodi automatski proglašeni lošijima što rezultira time da Hrvatska ima 38 posto pušača. Kaže da je nelogično da se nikotinske vrećice smatraju jednako opasnima kao cigareta. - To mi ne zvuči realno. Problem je i u tome što se postojeće zabrane slabo provode: u zdravstvenim ustanovama i školama pušenje je zabranjeno, ali se u praksi puši, a djeca stoje ispred škola s cigaretom. Kada pacijent dođe u zdravstveni sustav, to bi trebala biti prilika da mu se ponude manje štetni oblici unosa nikotina kao dio modela smanjenja štetnosti. No kod nas se alternativni oblici duhana često smatraju štetnijima od cigareta, što nema logike jer se time zapravo indirektno reklamira pušenje - poručio je.