Ljudi u Bruxellesu prosvjeduju protiv Covid potvrde, a samo na jučerašnjem prosvjedu uhićeno je više od 60 ljudi, dok ih je 15 ozlijeđeno, od čega je troje policajaca, javlja RTL.

U početku miran prosvjed, ubrzo je postao nasilan. Dio prosvjednika sukobio se s policijom u blizini Europske komisije, a policija je prosvjednicima uzvratili suzavcem i vodenim topovima.

Prema belgijskoj policiji, okupilo se oko 50 tisuća ljudi, a do protesta dolazi nakon odluke vlasti da Belgijci pet mjeseci nakon isteka druge, moraju primiti i treću, booster dozu kako bi i dalje s potvrdom ulazili u kafiće, kina i druga javna mjesta.

- Svima diljem Europe je dosta ovih mjera kojima vlast radi protiv nas. Uzimaju nam prava i slobodu - komentirala je Skinny iz Belgije.

- Smatram da smo poput životinja za testiranje. Imamo sve te bogate obitelji i elite poput Rockfellerovih, koje vode ovaj svijet' - rekao je Coby iz Belgije.

- Želim natrag svoj stari život. Sada možemo raditi i ići na posao, ali se ne možemo zabavljati - komentirao je Siegfriend iz Belgije.

Belgija se trenutno suočava s porastom broja oboljelih, no taj broj ne prati i broj hospitaliziranih.

Jučer su se u Bruxellesu odvijali prosvjedi, a EU neslužbeno razmatra nove preporuke za kretanja i putovanja. Više ne bi bilo bitno kakva je epidemiološka situacija zemlje iz koje dolazite, već kakav je vaš zdravstveni status.

To bi značilo da čak i ako dolazite iz tamnocrvene zemlje kao što je Hrvatska, a primili ste tri doze cjepiva, da vam kretanje unutar EU ne bi bilo ograničeno. To su preporuke, no u Bruxellesu se nadaju da će i ostale članice te preporuke prihvatiti.