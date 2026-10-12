EU ponovno želi posegnuti za ruskom imovinom: ‘Rusija mora platiti štetu Ukrajini’

Ukrajini treba pomoći da preživi i u tom kontekstu najlogičnije je da Rusija plati za štetu koju uzrokuje i stoga je pitanje ruske zamrznute imovine ponovno na stolu, izjavila je u ponedjeljak visoka predstavnica EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas. Europska unija je Ukrajini osigurala zajam od 90 milijardi eura za ovu i sljedeću godinu nakon što među članicama nije bilo suglasnosti i o korištenju ruske zamrznute imovine, koja je najvećim dijelom u Belgiji.

Međutim, u posljednje vrijeme se sve češće spominje da tih 90 milijardi eura neće biti dovoljno te dio država članica ponovno želi vratiti u igru rusku zamrznutu imovinu, čemu se najviše protivila Belgija koja se pribojava da ne bi na nju pao teret plaćanja eventualne odštete Rusiji u slučaju da izgubi na nekoj arbitraži.

“Trebamo pomoći Ukrajini da preživi, a tu se onda postavlja pitanje odakle novac. Najlogičnije da je Rusija plati štetu koju uzrokuje i zato su zamrznuta sredstva ponovno na stolu”, rekla je Kallas nakon sastanka ministara vanjskih poslova EU-a dodajući da će se rasprava o tome nastaviti u smislu da se napravi podjela rizika među državama članicama.

Na sastanku se razgovaralo i o pojačanim ruskim hibridnim aktivnostima protiv europskih država. Kallas je rekla da je Europskoj uniji potreban mehanizam za konzultacije i brzo djelovanje kao odgovor na takve prijetnje, te najavila da će Komisija pripremiti prijedlog sigurnosnog protokola za izvanredne situacije. Ministri su danas usvojili sankcije protiv oko 1600 pojedinaca i pravnih subjekata koji podržavaju rusku agresiju na Ukrajinu. Ovo je do sada najveće pojedinačno povećanje popisa sankcioniranih. Kallas je najavila da će uskoro izići s prijedlogom izolacije ruskih sportaša na međunarodnim natjecanjima.

“Sport i kultura ne smiju postati sredstva za pranje obraza Rusiji. Izići ćemo s prijedlogom kako izolirati Rusiju u svjetskom sportu. To se može provoditi usporedno s daljnjim sankcijama protiv onih koji uništavaju ukrajinsku kulturnu baštinu”, rekla je Kallas.

Na pitanje na čemu temelji procjenu da su europske sankcije nanijele štetu Rusiju u vrijednosti od bilijun eura, dok Francuska barata s brojkom od 500 milijardi, Kallas je rekla da tu brojku spominje na temelju obavještajnih podataka.