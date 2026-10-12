Europska unija ponovno razmatra korištenje ruske zamrznute imovine kako bi pomogla Ukrajini, uz naglasak na hitnu potrebu za financijskom podrškom koja bi mogla doseći 90 milijardi eura. Visoka predstavnica Kaja Kallas istaknula je važnost podjele rizika među državama članicama u kontekstu rasta hibridnih prijetnji Rusije.
EU ponovno želi posegnuti za ruskom imovinom: ‘Rusija mora platiti štetu Ukrajini’
Ukrajini treba pomoći da preživi i u tom kontekstu najlogičnije je da Rusija plati za štetu koju uzrokuje i stoga je pitanje ruske zamrznute imovine ponovno na stolu, izjavila je u ponedjeljak visoka predstavnica EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas. Europska unija je Ukrajini osigurala zajam od 90 milijardi eura za ovu i sljedeću godinu nakon što među članicama nije bilo suglasnosti i o korištenju ruske zamrznute imovine, koja je najvećim dijelom u Belgiji.
Međutim, u posljednje vrijeme se sve češće spominje da tih 90 milijardi eura neće biti dovoljno te dio država članica ponovno želi vratiti u igru rusku zamrznutu imovinu, čemu se najviše protivila Belgija koja se pribojava da ne bi na nju pao teret plaćanja eventualne odštete Rusiji u slučaju da izgubi na nekoj arbitraži.
“Trebamo pomoći Ukrajini da preživi, a tu se onda postavlja pitanje odakle novac. Najlogičnije da je Rusija plati štetu koju uzrokuje i zato su zamrznuta sredstva ponovno na stolu”, rekla je Kallas nakon sastanka ministara vanjskih poslova EU-a dodajući da će se rasprava o tome nastaviti u smislu da se napravi podjela rizika među državama članicama.
Na sastanku se razgovaralo i o pojačanim ruskim hibridnim aktivnostima protiv europskih država. Kallas je rekla da je Europskoj uniji potreban mehanizam za konzultacije i brzo djelovanje kao odgovor na takve prijetnje, te najavila da će Komisija pripremiti prijedlog sigurnosnog protokola za izvanredne situacije. Ministri su danas usvojili sankcije protiv oko 1600 pojedinaca i pravnih subjekata koji podržavaju rusku agresiju na Ukrajinu. Ovo je do sada najveće pojedinačno povećanje popisa sankcioniranih. Kallas je najavila da će uskoro izići s prijedlogom izolacije ruskih sportaša na međunarodnim natjecanjima.
“Sport i kultura ne smiju postati sredstva za pranje obraza Rusiji. Izići ćemo s prijedlogom kako izolirati Rusiju u svjetskom sportu. To se može provoditi usporedno s daljnjim sankcijama protiv onih koji uništavaju ukrajinsku kulturnu baštinu”, rekla je Kallas.
Na pitanje na čemu temelji procjenu da su europske sankcije nanijele štetu Rusiju u vrijednosti od bilijun eura, dok Francuska barata s brojkom od 500 milijardi, Kallas je rekla da tu brojku spominje na temelju obavještajnih podataka.
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