'Euro će domaće dionice učiniti atraktivnijima za ulagače'

Uvođenje eura kao valute odlična je prilika za financijsku industriju. Iako će biti poteškoća i izazova, to je put kojim moramo ići na dobrobit svih. Zaključeno je to na okruglome stolu o učincima uvođenja eura na financijski sustav i korisnike usluga koji se održao na 25. znanstveno-stručnoj konferenciji “Financijsko tržište”.

„Projekt uvođenja eura strukturirano je vođen od strane Ministarstva i nacionalnih regulatora. Svi naši komentari u zakonu su prihvaćeni. Voljela bih da ima više ovako vođenih projekata. Puno pričamo o euru. No, prosječni građani su skeptični da ćemo uopće uvesti euro kao valutu. Dok oni ne vide dvojne cijene, o tome ne razmišljaju“, rekla je Ivana Gažić, predsjednica Uprave Zagrebačke burze.

Za razliku od nekih drugih financijskih usluga, poput kredita ili investicijskih fondova, vrijednost dionica isključivo je kalibrirana uz domaću valutu. Kako Gažić ističe, posebnost dioničkog tržišta je takva da u trgovinskom sustavu u početku neće biti moguće dvojno iskazivati cijene i zato će ZSE odmah po objavi tečaja u srpnju lansirati dodatne internetske podstranice koje će imati puno širi opseg iskazivanja raspona cijena od onog na što nas zakon obvezuje, a kako bi se i brokeri i ulagači lakše educirali i na vrijeme povezali vrijednost dionica u eurima.

"Ulazak u eurozonu sustavno mijenja sliku Hrvatske u svijetu. Time se odvajamo od Balkana, ulazimo u drugo najjače gospodarstvo svijeta. To će nam donijeti puno benefita kojih sada nismo ni svjesni“, poručio je Josip Glavaš, predsjednik Uprave društva za upravljanje investicijskim fondovima Erste Asset Managementa. Naglasio je kako Hrvatska ima puno dobrih i odličnih stvari – moderne autoceste, najveće mirovinske fondove u regiji, velike i stabilne osiguravatelje, velike i rastuće depozite u bankama. Što se tiče investicijskih fondova i društava koji njima upravljaju, oni su se za uvođenje eura pripremili i ranije, ulaskom Hrvatske u EU. Gotovo 90% svih investicijskih fondova u Hrvatskoj je već denominirano u euru pa će prilagodba eurozoni i za ulagače i za fondovsku industriju biti jednostavna.

„No, zbog rasta konkurencije, moramo malo početi više podizati svijest o takvim ulaganjima.“, kazao je Glavaš.

Tonći Korunić partner u InterCapitalu naglasio je da će kod procedure uvođenja eura biti dosta nervoze, nespavanja i izazova. Uveli smo do sada dvije valute i nikome nije pala kapa s glave. Nećemo to napraviti kao Nijemci, ali ćemo biti zadovoljni. Što sistemski euro znači? Ako želimo pobijediti u trci, moramo biti jednako dobri kao i Nijemci. Moramo povećati produktivnost, a za to trebaju reforme. Ulazimo u klub najboljih i najjačih, ali to ne znači da možemo odahnuti nego da izazovi tek predstoje“, jasan je bio Korunić. Naglasio je i da će dionice iz Hrvatske, s uvođenjem euro postati atraktivnije stranim ulagačima i da ćemo se ih moći jednostavnije i jeftinije prodavati, posebno na nama vrlo bliskom slovenskom tržištu.

Kristijan Buk, predsjednik društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima Uprave Allianz ZB upozorio je da uvođenje eura nije niti može biti zamjena za reforme hrvatskog gospodarstva. „Euro nas neće spasiti. Moramo sami reformirati gospodarstvo“, upozorio je Buk. No, svakako da će, dodaje Buk, ulazak u eurozonu fondovskim društvima donijeti prednosti zbog nestanka valutnog rizika i smanjenja transakcijskih troškova. Iako će naravno biti više otvorenih prilika za ulaganja na inozemnom tržištu, to neće umanjiti naš fokus ulaganja u domaće infrastrukturne projekte“.

Stjepko Čičak, član Uprave Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) rekao je da će namjera hrvatskog financijskog tržišta uskoro postati dio europskog sustava, da će se puno toga pojednostaviti.

„Godinama se pripremamo za ulazak u eurozonu. SKDD će napraviti automatsku konverziju za državne dužničke vrijednosne papire, a u ovom razdoblju još priprema pretvorbe vrijednosti vrijednosnih papira prema njezinoj jediničnoj vrijednosti koja je do sada bila vezana uz kune. Svakako da će SKDD organizirati i testnu konverziju prije uvođenja eura kako bi svi imatelji vrijednosnih papira mogli vidjeti novi prikaz vrijednosti i usporediti s vrednovanjima tih papira u svom sustavu“ rekao je Čičak.

Davor Tomašković, predsjednik Uprave Croatia osiguranja, veliki je zagovornik eurointegracije.

„Uvođenje eura će imati pozitivne efekte, a posebno su dugoročno važna dva velika učinka na nacionalnoj razini. Prvi je da ćemo financijski i gospodarski ojačati, a to će nama u osiguranju donijeti rast. Drugo, kao investitor koji je izložen državnom dugu jako nam je bitan rejting države. On će rasti, smanjit će se spreadovi i stopa rizika“, zaključio je Tomašković, naglasivši i dodatne benefite za industriju osiguranja, poput smanjenja valutnog rizika i rasti likvidnosti državnih obveznica koje su značaj dio osiguravateljnog ulagačkog portfelja.

Panelom je moderirala Anamarija Staničić, direktorica Sektora za harmonizaciju propisa i međunarodnu suradnju HANFA-e (Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga)

