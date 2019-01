Europa se bori sa snijegom, a u Australiji se prže na čak 50°C!

Dok se dijelovi Europe bore s rekordnim nanosima snijega australske vlasti upozorile su svoje sugrađane da izbjegavaju boravak na otvorenom zbog rekordnih temperatura u nekim dijelovima zemlje koje će se zadržati te čak i rasti sljedećih dana.

Dijelovi najnapučenije australske države New South Wales i dijelovi Zapadne Australije zabilježili su noćne rekorde od 33 Celzijeva stupnja a najviše dnevne temperature mogle bi narasti na više od 45 stupnjeva Celzija u dijelovima New South Walesa, Južne Australije i Victorije, objavio je državni meteorološki zavod.

The @AustralianOpen starts on Monday and it is looking exceptionally hot - this could impact both players and spectators#AustralianOpen2019 #AustralianOpen #AusOpen pic.twitter.com/dmLdmIbDdf