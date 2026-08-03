EUROPA VAPI ZA VODOM Suša gasi nuklearke. Stručnjak: 'Neće biti problema s pitkom vodom'

Da se Europa, a i svijet, trebaju početi prilagođavati na sve brojnije i jače toplinske udare, sušu i njezin iznimno nepovoljni biološki utjecaj na život, postaje jasnije iz godine u godinu. Ovih su dana Drava i Dunav dosegli rekordno niske vodostaje, a to je velike probleme napravilo Mađarskoj i Rumunjskoj čije se nuklearne elektrane hlade vodom iz Dunava pa su njihove vlade najavile velike restrikcije u korištenju električne energije. Mađarski premijer je u izvanrednom obraćanju naciji rekao kako ih čeka pet kritičnih dana jer će elektrana Paks prestati proizvoditi struju, a u danima su kad temperature dosežu 40 stupnjeva. To je prvi put u 40 godina da će elektrana gotovo zaustaviti proizvodnju zbog niskog vodostaja Dunava. Zatražili su od velikih potrošača energije da smanje potrošnju, a to su učinila i brojna kućanstva. U Rumunjskoj su se zbog dramatične situacije odlučili na očajnički potez. Naime, kontroliranim eksplozijama pokušavaju preusmjeriti tok Dunava kako bi osigurali opskrbu vodom za nuklearnu elektranu Cernavoda.