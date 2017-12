Europska investicijska banka poništila natječaj za autocestu

Europska investicijska banka (EIB) zatražila je u srijedu raspisivanje novog natječaja za izgradnju dionice autoceste na koridoru Vc u Hercegovini s objašnjenjem kako je došlo do povrede njegovih odredbi, priopćeno je iz Autocesta Federacije BiH, dok su mediji ranije navodili kako je EIB upozorio da je posao dodijeljen skupljem ponuđaču.

U pismu upućenom Autocestama federacije BiH sa sjedištem u Mostaru, Europska investicijska banka smatra da je došlo do "povrede postupka nabavke uslijed objavljivanja povjerljivih informacija u pojedinim medijima". Navedeno je da su time prekršene odredbe o povjerljivosti iz ugovora o financiranju zaključenog između BiH i Banke, iako je uprava autocesta učinila sve da zaštiti integritet procesa evaluacije ponuda koji je započeo polovicom 2017.

Banka je ponudila i eksperta koji će pomoći Autocestama Federacije BiH u ponovljenom postupku. Ovo je drugi put da se poništava natječaj za izgradnju dionice autoceste na koridoru Vc. između Međugorja i Počitelja. I u prvom natječaju tvrtka Hering iz Širokog Brijega zajedno s hrvatskom tvrtkom Konstruktorom bila je dio konzorcija koji je dostavio najbolju ponudu.

Ranije je objavljeno kako je azerbajdžansko-kineski konzorcij Azvirt Limited Liability Company i Power Construction Corporation of China Ltd s podizvođačem Heringom iz Širokog Brijega predao najpovoljniju ponudu za izgradnju poddionice Počitelj - Zvirovići na koridoru Vc. Unatoč tome povjerenstvo je posao dodijelilo autrijsko-bosanskohercegovačkom konzorciju Strabag AG and Euro-Asfalt d.o.o. čija je ponuda bila skuplja.

Poddionica Počitelj - Zvirovići duga je 11,75 kilometara, a procijenjena vrijednost radova je 100 milijuna eura. Predviđeni rok izgradnje je 30 mjeseci. Izgradnja poddionice financira se iz sredstava osiguranih u okviru ugovora o zajmu sklopljenoga s EIB-om.