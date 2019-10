Europska unija osudila tursku akciju na sjeveroistoku Sirije

Šefovi diplomacija zemalja članica EU-a u ponedjeljak su u Luksemburg osudili jednostranu tursku vojnu akciju u sjeveroistočnoj Siriji i pozvali Ankaru da povuče svoje snage iz tog područja.

- Europska unija osuđuje tursku vojnu akciju koja ozbiljno ugrožava stabilnost i sigurnost u cijeloj regiji i koja dovodi do još veće patnje civila i daljnjeg raseljavanja te ozbiljno otežava pristup humanitarnoj pomoći - kaže se u izjavio koju su ministri vanjskih poslova 28 zemalja članica usuglasili na svom sastanku u Luksemburgu.

Turska je prošli tjedan započela vojnu operaciju na sjeveroistoku Sirije protiv pripadnika kurdske milicije u Siriji (YPG). Cilj operacije je formirati sigurnosnu zonu na sjeveroistoku Sirije, duž granice s Turskom, i u nju naseliti sirijske izbjeglice koje se nalaze u Turskoj.

U Turskoj se nalazi preko 3,5 milijuna sirijskih izbjeglica, a turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan nedavno je upozorio EU da će otvoriti vrata i poslati sve izbjeglice prema Europi ako pokušaju tursku operaciju predstaviti kao invaziju.

EU je pozvala Tursku da zaustavi ofenzivu protiv Kurda. Njemačka i Francuska su proteklih dana najavile da će zbog toga obustaviti isporuku naoružanja Turskoj, a dio zemalja članica traži uvođenje sankcija protiv Ankare, za što postoji malo izgleda da se o tome postigne suglasnost.

Foto: KHALIL ASHAWI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

EU navodi da turska vojna operacija znatno otežava uspostavu mira u Siriji kroz politički proces pod okriljem UN-a i da ugrožava napredak koji je globalna koalicija postigla u borbi protiv Islamske države, koja predstavlja prijetnju za europsku i međunarodnu sigurnost.

Šefovi diplomacija država članica EU-a ističu da je Turska "ključni partner Europske unije i iznimno važan čimbenik u sirijskoj krizi i u regiji".

- Sigurnosne brige Turske na sjeveroistoku zemlje trebaju se rješavati političkim i diplomatskim sredstvima, u skladu s međunarodnim i humanitarnim pravom, a ne vojnom akcijom - stoji u izjavi.

U zasebnoj izjavi, ministri zemalja članica EU-a izrazili su solidarnost s Ciprom zbog nastavka bušenja u istočnom Sredozemlju koje provodi Turska u potrazi za naftom i plinom.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da snage pod vodstvom Kurda u sjeveroistočnoj Siriji možda oslobađaju zatočene militante Islamske države kako bi privukle američke snage nazad u to područje te dodao da bi se oni mogli lako ponovno zarobiti.

....Kurds may be releasing some to get us involved. Easily recaptured by Turkey or European Nations from where many came, but they should move quickly. Big sanctions on Turkey coming! Do people really think we should go to war with NATO Member Turkey? Never ending wars will end!