Europska unija želi bliže veze s Ujedinjenim Kraljevstvom

Predstavnici institucija Europske unije podržali su u utorak na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu tješnje veze s Ujedinjenim Kraljevstvom uoči samita dvije strane u studenom, a neki su zastupnici pozvali i na to da UK ponovo pristupi bloku.

Drugi samit Ujedinjenog Kraljevstva i EU-a će se održati 20. studenoga u Bruxellesu, gdje će dvije strane nastojati potpisati novi sporazum o hrani i piću, program mobilnosti mladih te sporazum o trgovanju emisijama

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen će ugostiti britanskog premijera Andyja Burnhama.

Irski ministar za europske poslove Thomas Byrne, u utorak je eurozastupnicima kazao da Irska, koja trenutno predsjeda Unijom, podržava tješnje odnose s UK-om, dodavši da su se oni od prošlogodišnjeg sastanka na vrhu dodatno osnažili.

"To je u interesu cjelokupnog EU-a. UK je saveznik i partner, dijeli naše vrijednosti i to u svijetu kojem postoji sve veća prijetnja za njih", rekao je Byrne.

Kazao je da se EU na drugom samitu nada ambicioznijem i uravnoteženom ishodu koji će utrti put užoj suradnji te podržao dosadašnji napredak poput sudjelovanja UK-a u programu Erasmus+ od 2027.

Velika Britanija je na prvom samitu u svibnju prošle godine pristala na najznačajnije preslagivanje odnosa s EU na području obrane i trgovine od brexita, nakon što je američki predsjednik Donald Trump naglavačke okrenuo svjetski poredak i potaknuo dvije strane da se približe jedna drugoj i odmaknu od ogorčenog i zajedljivog razlaza.

Povjerenik Europske komisije za trgovinu Marko Šefčovič je kazao da je u sadašnjem geopolitičkom i gospodarskom kontekstu bliska suradnja s UK-om "u našem najboljem interesu".

"U sadašnjem geopolitičkom i gospodarskom kontekstu, u našem je najboljem interesu da blisko surađujemo s našim partnerom i saveznikom", poručio je Šefčovič, no istaknuo da se EU uvijek mora voditi prvenstveno vlastitim interesima.

Sporazum o trgovini o suradnji s UK-om nazvao je "najsveobuhvatnijim sporazumom koji je EU ikada donio" te dodao da valja nastaviti na tim temeljima.

Ujedinjeno Kraljevstvo je 2016. glasalo za izlazak iz Europske unije nakon više od četiri desetljeća članstva čime je započelo višegodišnje razdoblje političkih previranja tijekom kojeg su se različite britanske vlade morale nositi s gospodarskim i diplomatskim posljedicama te odluke.

Šefčovič je zastupnicima rekao da ipak postoji mogućnost da se otvore nova područja suradnje.

Kazao je da osim već dogovorenih sporazuma o poljoprivredi i ribarstvu, ali i suradnji u podršci za Ukrajinu, EU želi dovršiti dogovore o mnogim drugim područjima poput sudjelovanja Ujedinjenog Kraljevstva na unutarnjem tržištu električne energije.

Irkinja Nina Carberry, koja je govorila u ime klupa Europske pučke stranke, rekla da bi poboljšanje suradnje u pitanju električne energije moglo dovesti do smanjenja njene cijene.

"Nadam se da ćemo na sastanku na studenom zaista ponovo ojačati našu suradnju", poručila je Carberry.

Aodhan O Riordain, također Irac, koji je govorio u ime kluba socijaldemokrata, kazao je da se nada da će se UK jednom vratiti u EU.

"A u međuvremenu moramo raditi na dobrim odnosima i pretvoriti nadu u stvarnost", rekao je O Riordain, dodavši da je Sjevernoj Irskoj potrebna i nada da će se neće vratiti u situaciju prije sporazuma na Veliki petak.

Mirovnim sporazumom postignutom na Veliki petak 1998. ukinute su granične kontrole na irskom otoku između Sjeverne Irske i Republike Irske.

Poljakinja Jadwiga Wisniewska iz Europskih konzervativaca i reformista je rekla da se dobri odnosi između EU- ai UK-a prije svega trebaju temeljiti na sigurnosti te da je suradnja s UK-om potrebna "tamo gdje su naši interesi isti".

"Moramo nastaviti jačati suradnju u sektoru obrane i borbi protiv hibridnih prijetnji", kazala je te dodala da je važna i sigurnost opsrkbe hranom.

Pozdravila je povratak Ujedinjenog Kraljevstva u program Erasmus+, no istaknula da pitanja mobilnosti nisu u potpunosti riješena te spomenula primjer poljskih studenata u UK-u od kojih se nakon brexita traži "da plate jako visoku školarinu".

'Brexit je bio katastrofa'

Talijanski zastupnik Sandro Gozi iz kluba liberala Renew je kazao da je 10 godina nakon brexita sada sasvim jasno da je taj potez bio "katastrofa".

Rekao je da je na sljedećem samitu potrebno dogovoriti više mogućnosti za mlade ljude, potporu za Ukrajinu, ali i da je potrebno ići puno dalje.

"Velikoj Britaniji treba ponuditi specijalno partnerstvo, da se ide do punog članstva", poručio je, dodajući da je "naša budućnost da budemo zajedno kao partneri".

Da je brexit uzrokovao više štete nego koristi, složila se i Nijemica Terry Reintke iz redova Zelenih.

"Vidimo što su uzrokovali populisti: štete, probleme i neispunjena obećanja. Ono što mi možemo jest pomoći stvoriti jedinstvo", kazala je Reintke, dodajući da je to jedinstvo sada važno "kada u današnje vrijeme na vlasti ima toliko luđaka".

"Svi se slažemo da želimo da Ujedinjeno Kraljevstvo ponovo bude zemlja članica EU-a", izjavila je.

Nijemac Marc Jongen iz krajnje desnog kluba Europa suverenih nacija pak je kazao da su brexitom građani UK-a pokazali trijumf "slobode mišljenja i zadali velik udarac EU-u".

Kazao je da je ulazak u sadašnju Europsku uniju "nešto što bi Britanci trebali izbjegavati".

"Mnoge stvari se trebaju najprije riješiti na jednoj i na drugoj strani", poručio je, istaknuvši probleme poput ilegalnih migracija i prelazaka La Manchea čamcima.

Hrvatska zastupnica iz redova pučana Željana Zovko je izrazila nadu da će EU na sljedećem samitu prenijeti poruku da "naša sigurnost ne prestaje kod La Manche" te da je potrebno produbiti partnerstvo.

"UK je čvrsto podržavao Ukrajinu što pokazuje da doprinosi i našoj politici, a sada ovo partnerstvo moramo pretočiti u konkretne rezultate i što se tiče obavještajnoj područja", kazala je Zovko.

Pozdravila je i povratak UK-a u program Erasmus+, a o Sporazumu na Veliki petak je kazala da je od ključne važnosti te da se "mora u potpunosti poštovati".

Ankete pokazuju da većina Britanaca sada žali što je njihova zemlja napustila EU, ali se ne bi htjeli ponovo pridružiti.