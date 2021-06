Udruženje najvećih europskih zrakoplovnih kompanija i zračnih luka upozorilo je da će doći do kaosa i višesatnih čekanja nakon puštanja u promet digitalne potvrde EU-a o covidu-19, ako se ne uspostavi bolja koordinacija između zemalja.

Zajednički europski sustav covid certifikata stupa na snagu u četvrtak.

Udruga zračnih luka ACI te udruženja zrakoplovnih kompanija A4E, IATA i ERA upozorili su u pismu europskim čelnicima na "zabrinjavajuću šarolikost pristupa" širom kontinenta.

- Kako će se putnički promet povećavati u narednim tjednima, rizik od kaosa u europskim zračnim lukama stvaran je - navodi se u zajedničkom pismu upućenom europskim čelnicima u ponedjeljak, koje je vidio Reuters.

Krajem svibnja postignut je dogovor o digitalnoj potvrdi na europskoj razini.

Certifikat bi trebao funkcionirati u obliku QR koda na pametnim telefonima ili na papiru, a vlasti će pomoću njega moći odrediti "covid status" posjetitelja.

Kod će pokazati je li osoba cijepljena, negativna na covid ili je preboljela covid.

Dodatne provjere i oprema za čitanje kodova bit će potrebni u zračnim lukama. U pismu zrakoplovnih kompanija i zračnih luka navodi se kako se čekanja i kašnjenja usred ljetne sezone mogu izbjeći samo implementirati sustav po kojemu bi certifikat o cijepljenju i listić za lociranje putnika bili obrađeni prije no što putnik stigne u zračnu luku.

Također se navodi da bi takve provjere trebale biti vršene samo u zemljama iz koje putnik kreće na putovanje, a ne po slijetanju, te da bi države članice trebale upravljati zdravstvenim podacima i omogućiti opremu za čitanje QR kodova.

- Visoka razina fragmentacije i razlika u implementaciji DCC-a (digitalni covid certifikat), kao i nastavak dupliciranja provjera dokumenata u nekoliko država, zabrinjavajući su - stoji u pismu.

Direktor ACI-a za Europu Olivier Jankovec kazao je da zračne luke "postaju vrlo zabrinute".

- Suočavanje s ovim povećanjem bit će neviđeni izazov - rekao je.

Budući da se velik dio provjere obavlja ručno u zračnoj luci kazao je da je "vrlo, vrlo nervozan".

Vrijeme provedeno u zračnim lukama tijekom putovanja povećalo se na 3 sata sa sat/sat i pol prije pandemije, kazao je potpredsjednik europske IATA-e Rafael Schvartzman.

Ako ne dođe do promjena moglo bi teoretski doći i do povećanja od pet do čak osam sati, ističe Schvartzman.

Uoči sastanka europskih zemalja o digitalnom certifikatu u utorak, Europska je komisija izdala smjernice državama članicama, u kojima stoji da postoji 10 različitih kombinacija provjera u europskim zemljama.

Zbog toga postoji rizik "nepotrebnog dupliciranja mjera i posljedično čekanja i gužvi u zračnim lukama"