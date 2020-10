'Europski parlament usvojio Akt o digitalnim uslugama, internet kupovina sada će biti sigurnija'

<p>Zadnja direktiva o poslovanju na internetu usvojena je prije 20 godina. Od tada se mnogo toga promijenilo i nužno je prilagoditi pravila i zaštititi građane, poručila je naša europarlamentarka, <strong>Biljana Borzan</strong> (SDP), nakon što je Europski parlament u utorak usvojio Akt o digitalnim uslugama.</p><p>Na dokumentu, koji postavlja temelje za regulaciju online tržišta, radila je upravo i Borzan, a europarlamentarci su ga izglasali velikom većinom s 571 glas za, 26 protiv te 94 suzdržana.</p><p>- Nova europska pravila o zaštiti potrošača na internetu morat će poštivati i strane tvrtke koje posluju u EU - istaknula je Borzan dodajući kako se to posebno odnosi na velike platforme poput Facebooka, eBaya i sličnih, koje dominiraju internet tržištem.</p><p>- Potrošači mi se javljaju kako u slučaju problema pri internet kupovini preko posrednika, poput primjerice Amazona, nije jasno regulirano tko je odgovoran, platforma ili trgovac pa se odgovornost nerijetko prebacuje s jednog na drugog na štetu potrošača. Ovim dokumentom uvodi se obaveza platformi da detaljno provjere trgovce koji preko njih posluju - dodaje naša europarlamentarka.</p><p>Ovim aktom, pojasnila je još, usvojena su i stroža stajališta o internet oglašavanju.</p><p>- Tržište online oglašavanja se procjenjuje na 64,8 milijardi eura. U Hrvatskoj se tako oglašava više od četvrtine poduzeća. To može biti vrlo koristan alat posebno za manja poduzeća da dođu do klijenata, ali građani moraju znati kako se koriste njihovi podaci, zašto im se neki oglasi pojavljuju, tko ih plaća te trebaju lako moći isključiti takvo praćenje - kaže.</p><p>Naime, danas u EU, navodi Borzan, za U prvih šest mjeseci 2020. online trgovina u Hrvatskoj je porasla za 13,9 posto, čemu je doprinijela i pandemija korona virusa. <br/> </p>