Europski sud objavljuje odluku o tužbi protiv Hrvatske. Što bi to moglo značiti za Mamića?

Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu u četvrtak objavit će odluku o tužbi Zdravka Mamića i ostalih protiv Republike Hrvatske vezanoj za prvi proces za izvlačenje novca iz Dinama, a gdje su on, brat mu Zoran Mamić te poreznik Milan Pernar pravomoćno proglašeni krivima i osuđeni na zatvorske kazne, piše Večernji list.

Naime, Europski sud za ljudska prava donijet će pisanu obavijest o 19 presuda i/ili odluka, a na tom je popisu i Mamićeva tužba protiv Hrvatske koji će biti dostupni u 10 sati.

Ako sud u Strasbourgu prihvati Mamićevu tužbu i tezu da su mu na suđenju za izvlačenje 116 milijuna nekadašnjih kuna povrijeđena ljudska prava, može to značiti da presuda pada i slijedi novo suđenje. To bi značilo da Mamić može zatražiti obnovu postupka u roku od trideset dana od datuma konačnosti presude Europskog suda za ljudska prava.

- Mogu Vam potvrditi da je na internetskim stranicama Europskog suda za ljudska prava najavljeno kako će sutra u 10 sati biti objavljena odluka u povodu zahtjeva, tj. tužbe Zdravka Mamića, a u vezi "prvog" postupka koji se vodio pred Županijskim sudom u Osijeku. Zahtjev je temeljen na čl. 6 Konvencije kojim se svakome jamči pravo pravično suđenje. U slučaju da sud utvrdi povredu ljudskih prava Zdravka Mamića, to za sobom povlači obnovu kaznenog postupka u kojem je došlo do povrede njegovih prava što znači da bi došlo do ponovljenog suđenja u tom kaznenom postupku. Duboko vjerujemo da će do toga i doći jer je notorno da Zdravko Mamić nije imao pravično suđenje – kazao je odvjetnik Filip Glavaš, branitelj Zdravka Mamića za Večernji list.

Podsjetimo, Zdravko Mamić pravomoćno je osuđen na šest i pol godina zatvora, Zoran Mamić na četiri godine i osam mjeseci, a Milan Pernar na tri godine i dva mjeseca zatvora. Krivi su, po presudi, za malverzacije oko podjele novca od transfera Dejana Lovrena i Luke Modrića iz Dinama u inozemne klubove, kao i za porezne "muljaže".