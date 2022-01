Samo postojeće nuklearne elektrane trebat će 50 milijardi eura ulaganja od sada do 2030. godine. A nove generacije trebat će 500 milijardi, rekao je Thierry Breton za Journal du Dimanche.

Breton je također ustvrdio da je plan EU-a da se energija iz nuklearne energije i prirodnog plina označi kao "zeleni" izvor važan korak prema privlačenju kapitala.

EU se savjetuje sa svojim državama članicama o tom prijedlogu, uz unutarnje nesuglasice o tome mogu li se ti izvori energije uistinu kvalificirati kao održive opcije.

Francuska je predvodila obranu nuklearne energije, njezinog glavnog energetskog izvora, unatoč snažnom protivljenju Austrije i skepticizmu Njemačke, koja je u procesu zatvaranja svih svojih nuklearnih elektrana.

U prijedlogu se navodi da Europska komisija "smatra da prirodni plin i nuklearna energija mogu imati ulogu u olakšavanju puta u budućnost koja se pretežno temelji na obnovljivim izvorima energije".

Trenutačno blok dobiva 26 posto energije iz nuklearnih elektrana, no Breton je procijenio da će do 2050. to biti smanjeno na oko 15 posto. U prijedlogu se također navodi da za nuklearnu energiju treba uvesti odgovarajuće mjere za gospodarenje i odlaganje radioaktivnog otpada.

Poziva se da se izgradnja novih nuklearnih elektrana uvjetuje dozvolama izdanim do 2045., dok bi rad na proširenju rada postojećih elektrana trebao biti odobren do 2040. godine.