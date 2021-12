Francuski elektroenergetski div EDF izvijestio je da je otkrio probleme na pojedinim cijevima rashladnog sustava nuklearne elektrane u općini Civaux i najavio je zatvaranje još jedne elektrane koja koristi isti tip tlakovodnog reaktora.

Najveći francuski dobavljač električne energije priopćio je da su nepravilnosti utvrđene u blizini vara na cijevima u krugu sigurnosnog sustava u dva reaktora tipa PWR u elektrani u općini Civaux na zapadu Francuske.

Upućeni izvor rekao je Reutersu da su nepravilnosti povezane s korozijom materijala.

Proizvodnja struje u Civauxu bit će zbog kvarova obustavljena dulje no što se očekivalo, priopćila je tvrtka.

EDF će obustaviti i rad nuklearne elektrane u Choozu u istočnoj Francuskoj jer koristi istu vrstu reaktora.

Izvijestili su i da će zbog obustave do kraja godine proizvesti oko jedan teravat sat struje manje no što su planirali i snizili su procjenu godišnje dobiti prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije, sa 17,7 milijardi na 17,5 do 18 milijardi eura, prema trenutnim tržišnim cijenama.

EDF je u kolovozu zaustavio jedan reaktor u tvornici Civaux zbog rutinskog pregleda, a u studenom je preventivno zaustavio još jedan, najavivši da će ih ponovo pokrenuti 24. prosinca.

Produljena obustava rada nuklearki mogla bi izazvati probleme predsjedniku Emmanuelu Macronu, budući da Francuska traži da se nuklearna energija uvrsti na popis zelenih i održivih ulaganja na razini EU-a, napominje Reuters.

Istodobno pojačava pritisak za francusku elektroenergetsku mrežu koja se uvelike oslanja na nuklearnu energiju. Operater mreže RTE već je upozorio da na moguću nedostatnu opskrbu u uvjetima niskih zimskih temperatura.

Nuklearna energija čini više od 70 posto ukupne francuske proizvodnje struje, a pandemija je već odgodila radove na održavanju pojedinih reaktora, podsjeća Reuters.

Francuska je najavila veliki program gradnje nuklearnih elektrana, za razliku od susjedne Njemačke koja je nakon nuklearne katastrofe u japanskoj Fukushimi 2011. godine odlučila postupno ugasiti svoje nuklearke.