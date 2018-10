Europu zahvaća novi hladni val: Past će i do pola metra snijega

U iduća tri dana Europu bi trebao zahvatiti novi hladni val, javlja meteorološki servis Severe weather Europe. Hladna fronta koja je došla sa sjevera već je zahvatila Alpe pa se može očekivati i prvi obilniji snijeg ove sezone. Na sjevernom dijelu u ponedjeljak i utorak na visinama iznad 1400 metara nadmorske visine očekuje se i do pola metra snijega, a ističe kako će i u Sloveniji padati snijeg, ali ipak samo iznad 2000 metara nadmorske visine.

Drugi hladni val dolazi nakon srijede i zahvatit će istočnu Europu i balkanski poluotok.

U dijelovima Hrvatske već je i jutros bilo prilično hladno, ponegdje i s temperaturama ispod nule - primjerice u Bednji, Gospiću, Otočcu. Zagreb se probudio na 3 stupnja, a Rijeka na 12,3.



Another cold wave of Arctic airmass pushed across west-central Europe into the Med in the first days of October. Much colder Monday ahead for UK, France and Benelux tomorrow, Tuesday should be very cold across S France and W Med. Another cyclone forms there on Tuesday as well. pic.twitter.com/THX2T1WcYv