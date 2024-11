Eurowings leti iz Mostara

Linija za Düsseldorf bit će dostupna jednom tjedno - subotom, a od 15. srpnja uvest će se i drugi tjedni let i to utorkom. Ta linija će tako operirati dva puta tjedno do 26. kolovoza, nakon čega se smanjuje na jedan let subotom, sve do kraja ljetnog reda letenja 25. listopada 2025.

Linija za Stuttgart uspostavit će se 10. svibnja, također jednom tjedno subotom, a od 1. srpnja i ta linija dobiva drugi tjedni let utorkom. S dva tjedna leta operirat će do kraja ljetnog reda letenja 25. listopada.

Pored Eurowingsa, Mostar bilježi i povećanje broja letova drugih zračnih prijevoznika prema europskim destinacijama Austriji, Italiji i Njemačkoj. Talijanski SkyAlps planira povećanje broja letova tjedno s osam na 17 sljedeće godine, s Croatia Airlinesom je nedavno produžena suradnja za cijelu 2025. godinu. Air Serbia također je najavila da će letjeti tijekom cijele zime.