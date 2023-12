Izvukli ih iz pakla rata u Gazi, ali morali su potpisati da će platiti Hrvatskoj preko 7000 €!

Prije točno mjesec dana 22 hrvatskih državljana evakuirani su iz ratom pogođene Gaze u Kairo. Potom im je hrvatsko veleposlanstvo u Egiptu zajedno s veleposlanstvom RH u Izraelu osiguralo prijevoz za Hrvatsku.

Međutim, da bi uopće mogli krenuti prema Hrvatskoj morali su se zadužiti kod hrvatskih vlasti i sad ih po obitelji čeka dug od preko 7000 eura kojeg moraju podmiriti.

Izvori iz diplomatskih izvora za 24sata su objasnili što se sve događalo prilikom evakuacije.

- Dio troškova evakuirani iz Gaze u Hrvatsku su trebali platiti, odnosno potpisali su da prihvaćaju te troškove prije nego su napustili Kairo i otputovali prema Hrvatskoj. Riječ je o avionskim kartama iz Kaira prema Zagrebu - doznaju 24sata od izvora iz diplomatskih krugova.

'Priličan broj članova obitelji nisu hrvatski državljani'

Ostale troškove poput smještaja u Kairu, hrane i ostalog prijevoza, kažu nam, nisu trebali platiti.

- No hrvatska državna uprava ima fleksibilan pristup tome, nisu platili odmah taj iznos za karte već im je to uračunato kao dug. Dakle, to su prihvatili prije nego su htjeli da ih evakuiramo. Priličan broj članova obitelji nisu formalno hrvatski državljani već su u rodbinskoj vezi s hrvatskim državljanima - doznaju 24sata od izvora iz diplomatskih krugova.

Kako doznajemo obitelji trebaju platiti i do 7500 eura za avionske karte, a poslali su zamolbu da im se dug oprosti te čekaju odgovor.

Poslali smo upit i Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, a odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo.