Obavijesti

News

Komentari 1
IMA IH PUNO U OPTICAJU

Evo do kada možete zamijeniti kune u eure: Pripazite, nakon toga one postaju nevažeće

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Evo do kada možete zamijeniti kune u eure: Pripazite, nakon toga one postaju nevažeće
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Kako navode iz HNB-a, nema ograničenja pri količinskoj zamjeni kao ni naknade. Ipak, potrebno je najaviti dolazak radi zamjene iznosa jednakog ili većeg od 40.000,00 kuna

Zamjena kuna u eure od početka 2024. isključivo je moguća samo u Hrvatskoj narodnoj banci, ali kako piše Poslovni dnevnik, za kovanice sada postoji i konačan rok. To je po novome 31. prosinca 2025.

Nakon tog datuma, kovanice postaju trajno nevažeće i više ih neće biti moguće zamijeniti za eure.

U opticaju se i dalje nalazi 2,17 milijardi komada kunskih kovanica, vrijednih oko 1,17 milijardi kuna, odnosno približno 155 milijuna eura. Taj će iznos, ako se ne promjeni, ostati zauvijek izvan monetarnog sustava.

HUMANITARNI PROJEKT Caritas prikuplja kune i lipe u akciji 'Spasi kunu od propasti': Evo gdje možete donirati...
Caritas prikuplja kune i lipe u akciji 'Spasi kunu od propasti': Evo gdje možete donirati...

Prema posljednjim podacima HNB-a, u optjecaju se i dalje nalazi 2,17 milijardi komada kunskih kovanica, vrijednih oko 1,17 milijardi kuna, odnosno približno 155 milijuna eura. Riječ je o iznosu koji, ako ostane nepromijenjen, zauvijek izlazi iz monetarnog sustava.

Kako navode iz HNB-a, nema ograničenja pri količinskoj zamjeni kao ni naknade. Ipak, potrebno je najaviti dolazak radi zamjene iznosa jednakog ili većeg od 40.000,00 kuna.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Vlasnici tisuću stanova u muci: Fantomski kupci su uzeli zemlju i stavili nam plombu na stanove
NEVJEROJATAN SLUČAJ U ZAGREBU

Vlasnici tisuću stanova u muci: Fantomski kupci su uzeli zemlju i stavili nam plombu na stanove

Mala tvrtka im je jeftino pokupovala ulaze u zgradu, igrališta, ulaze u garažu, te još ruši legalnost uporabne dozvole zbog balkona nad okolišem zgrade: Žele zaraditi na tome iako je neupitna javna uporaba
Mladi Jastreb i ostali branitelji: 'Ne možemo razdvajati vojnike. Oni su zajedno ratovali i umrli'
UOČI POGREBA U VUKOVARU

Mladi Jastreb i ostali branitelji: 'Ne možemo razdvajati vojnike. Oni su zajedno ratovali i umrli'

Pojavile su se informacije o odvojenim ispraćajima Jean-Michela Nicoliera i Zorislava Gašpara. Zajedno su ratovali i zajedno umrli, kažu vukovarski branitelj
Sve o tragediji u Novom Mestu: 'Sin ubijenog predbacuje si da je kriv. On ne može doći k sebi'
MJEŠTANI I DALJE U ŠOKU

Sve o tragediji u Novom Mestu: 'Sin ubijenog predbacuje si da je kriv. On ne može doći k sebi'

Danima nakon tragedije u kojoj je ubijen Aleš Šutara mještani su i dalje šokirani. Romi smatraju da policija ima krivog čovjeka. 'Moj sin to nije napravio', kaže majka osumnjičenog za ubojstvo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025