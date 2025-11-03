Evo do kada možete zamijeniti kune u eure: Pripazite, nakon toga one postaju nevažeće

Zamjena kuna u eure od početka 2024. isključivo je moguća samo u Hrvatskoj narodnoj banci, ali kako piše Poslovni dnevnik, za kovanice sada postoji i konačan rok. To je po novome 31. prosinca 2025.

Nakon tog datuma, kovanice postaju trajno nevažeće i više ih neće biti moguće zamijeniti za eure.

U opticaju se i dalje nalazi 2,17 milijardi komada kunskih kovanica, vrijednih oko 1,17 milijardi kuna, odnosno približno 155 milijuna eura. Taj će iznos, ako se ne promjeni, ostati zauvijek izvan monetarnog sustava.

Kako navode iz HNB-a, nema ograničenja pri količinskoj zamjeni kao ni naknade. Ipak, potrebno je najaviti dolazak radi zamjene iznosa jednakog ili većeg od 40.000,00 kuna.