Sumnjive smrti više pacijenata, masovni otkazi liječnika. Što se događa u bolnici na sjeveru?

Luka Palatinuš (38) preminuo je u noći na 20. kolovoza u čekaonici Županijske bolnice Čakovec nakon što je na hitni prijam došao zbog bolova u prsima i vrlo visokog tlaka (oko 200), kako je rekao njegov otac. Obitelj smatra da ga nisu dovoljno ozbiljno shvatili. Bolnica tvrdi da su ga odmah pregledali, napravili mu EKG, izvadili krv, izmjerili tlak i dobio je terapiju, a nalazi su bili uredni. Nakon toga poslali su ga u čekaonicu, gdje je umro. Iz ravnateljstva navode da su ga reanimirali oko 50 minuta, ali da je preminuo. Njegova je supruga izjavila kako su mu na hitnoj rekli: "Pak si došel". Liječnici s kojima su 24sata razgovarala, a koji nisu bili uključeni u njegovo liječenje, smatraju da je napravljen velik propust jer ga nisu držali spojenog na monitor kako bi bio cijelo vrijeme pod nadzorom.

- Pacijentima najviše smetaju pokušaj da ih odvrate od pregleda kada dođu, hladnoća pri odnosu, to što im, dok čekaju, ne kažu što čekaju i zašto čekaju. Mnogi su nastradali, a da se o tome ni ne govori. Sad su na OHBP-u u dežurstva počeli stavljati specijalizante oftalmologije i otorinolaringologije koji se bave zbrinjavanjem kirurških pacijenata, a da to nije njihova specijalnost - rekli za 24sata dobro upućeni liječnici i sestre iz te bolnice.

Poslali smo bolnici i upit vezano za te navode, a još čekamo odgovor.

Problemi bolnice

Liječnici nam kažu kako je jedan od ključnih problema u radu OHBP-a, prema ponavljanim primjedbama pacijenata i liječnika iz primarne zdravstvene zaštite, komunikacija i organizacija rada.

- Neovisno o konačnoj procjeni hitnosti, svaki pacijent mora imati jasnu informaciju tko ga je procijenio, zbog čega pregled jest ili nije indiciran te gdje i kad treba nastaviti liječenje. Poseban problem predstavlja dostupnost specijalističkih konzilijarnih pregleda, osobito urologije tijekom noćnih sati. Liječnici primarne zdravstvene zaštite upozoravaju i na problem pacijenata koje nakon obrade otpuštaju iz OHBP-a kad ne mogu doći do svojeg liječnika, a nemaju osiguranu potrebnu terapiju do početka rada nadležnog liječnika - navode djelatnici iz bolnice.

Ova je bolnica inače poznata po mnogim incidentima, a izdvojili smo samo nekoliko njih u proteklih nekoliko godina.

U rujnu 2020. godine 62-godišnji pacijent preminuo je nakon rutinske hemodijalize. Bolnica je u početku navela da je tijekom postupka intravenozno primijenjeno nedozvoljeno sredstvo. Kasnija istraga DORH-a utvrdila je sumnju da je medicinska sestra u kateter ubrizgala benzin umjesto fiziološke otopine. Pacijent je preminuo od trovanja i zatajenja više organa. U srpnju 2021. podignuta je optužnica.

Iz Županijske bolnice Čakovec tad su objavili da je "tijekom postupka intravenski primijenjeno nedozvoljeno sredstvo koje se inače rutinski primjenjuje u lokalnoj primjeni kod takvih i sličnih postupaka. Unatoč momentalno poduzetim mjerama maksimalnog intenzivnog i reanimacijskog liječenja, nastupilo je multiorgansko zatajenje organa i smrt pacijenta te je indicirana obdukcija".

Dana 23. prosinca 2024. pacijentici na onkologiji/hematologiji dali su pogrešan pripravak trombocita. Pacijentica je preminula 26. prosinca. Bolnica je potvrdila pogrešku, ali izričito tvrdi da smrt nije bila posljedica transfuzije nego osnovne bolesti. Pokrenut je izvanredni unutarnji nadzor, a Ministarstvo zdravstva je obaviješteno.

- Dana 23. prosinca 2024. godine, na Odjelu za internističku onkologiju i hematologiju Županijske bolnice Čakovec, došlo je do primjene pogrešnoga krvnog pripravka, koncentrata trombocita. Pacijentica je primila univerzalan pripravak koncentrata trombocita i nije razvila posttransfuzijsku reakciju niti bilo kakvu drugu nuspojavu povezanu s primjenom krvnog pripravka. Pacijenticu su nakon primljene pogrešne doze trombocita kontinuirano nadzirali te su se konzultirali s transfuziologom - navode u odgovoru Županijske bolnice Čakovec, koji potpisuje njezin ravnatelj Nikola Hren, dipl. iur.

- Smrtni ishod, koji je uslijedio tri dana nakon transfuzije, nije povezan s ovim pripravkom nego isključivo s osnovnom bolešću pacijentice - objavila je bolnica.

Otkazi liječnika

Nakon imenovanja novih pročelnika i voditelja, posebno imenovanja Roberta Grudića na čelo kirurške službe, došlo je do otvorenog sukoba dijela kirurga i uprave. Deset specijalista dalo je otkaz, dio liječnika prethodno je otišao na bolovanje. Građani su organizirali prosvjed, a tražile su se ostavke ravnatelja Nikole Hrena i uprave. Liječnici su upravu optuživali za političko kadroviranje i loše upravljanje, a uprava je odbacivala njihove optužbe i tvrdila da bolnicu pokušavaju destabilizirati. Osam kirurga najavilo je da se neće vratiti u bolnicu.

24sata su otkrila slučaj 70-godišnjaka koji je u ožujku 2025. bio teško pretučen i silovan. Prema izvješću, bolnica ga je primila dva puta, a zatim otpustila, treći put hitna ga je dovezla u bolnicu u komi. Bolnica je branila postupanje i navela da su prilikom ranijih pregleda obavili mnogo dijagnostičkih pretraga te da tad nisu utvrdili znakove traume koji bi zahtijevali drukčije postupanje.

U Županijskoj bolnici Čakovec, koja posljednjih mjeseci puni medijske stupce, došlo je do još jednog neželjenog događaja na štetu pacijenta. Prilikom zahvata zaustavljanja krvarenja pacijentu su oštetili nos tamponom, zbog čega mu je, kako doznaju 24sata od više izvora, kroz tu ranu počeo ulaziti zrak u lubanjsku šupljinu. Na kraju su pacijenta prevezli na operaciju u Zagreb. Bilo je to u 21. veljače 2025., kad je pacijent zbog krvarenja iz nosa došao u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje su ga primili na Odjelu otorinolaringologije.

MNOGE AFERE POTRESAJU BOLNICU ZADNJIH GODINA

U rujnu 2020. godine 62-godišnji pacijent preminuo je nakon rutinske hemodijalize. Istraga DORH-a utvrdila je sumnju da je medicinska sestra u kateter ubrizgala benzin umjesto fiziološke otopine. Pacijent je preminuo od trovanja i zatajenja organa.

Dana 23. prosinca 2024. pacijentici na onkologiji/hematologiji dali su pogrešan pripravak trombocita. Pacijentica je preminula 26. prosinca. Bolnica je potvrdila pogrešku, ali izričito tvrdi da smrt nije bila posljedica transfuzije nego osnovne bolesti.

Nakon imenovanja novih pročelnika i voditelja, posebno imenovanja Roberta Grudića na čelo kirurške službe, došlo je do otvorenog sukoba dijela kirurga i uprave. Deset specijalista u siječnju 2025. dalo je otkaz.

24sata su otkrila slučaj 70-godišnjaka koji je u proljeće 2025. bio teško pretučen i silovan. Prema izvješću, bolnica ga je primila dva puta, a zatim otpustila, treći put hitna ga je dovezla u bolnicu u komi. Bolnica je branila postupanje.

Prilikom zahvata zaustavljanja krvarenja pacijentu je u ožujku 2025. oštećen nos tamponom, zbog čega mu je, kako doznaju 24sata od više izvora, kroz tu ranu počeo ulaziti zrak u lubanjsku šupljinu. Na kraju su ga prevezli na operaciju u Zagreb.