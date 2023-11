Evo kada bi mogli biti izbori: 'HDZ-ovim biračima neće biti svejedno kad vide bojne avione'

Dio HDZ-ovaca ispod glasa priznaje da ih frustrira to što još uvijek nemaju pouzdanu informaciju kada ćemo imati parlamentarne izbore i žale se kako do njih dolaze glasine o mogućim datumima, a da one ovise o trenutnom raspoloženju njihova šefa, piše u subotu Jutarnji list.

Zadnja takva glasina ide za time da je usvajanje proračuna za 2024. godinu zadnji korak pred izbore te da premijer Andrej Plenković nakon njega podvlači crtu i kreće po novi mandat. Ova opcija značila bi raspuštanje Sabora najranije s nastupanjem zimske stanke, dakle 15. prosinca, ali vjerojatnije nakon što se zastupnici vrate na zasjedanje 15. siječnja.

Sami izbori po ovom bi se scenariju održali krajem veljače, odnosno u ožujku. Izvor iz HDZ-a koji spada u takozvani prvi ešalon govori pak da o tome nema nikakve dileme i da je sasvim jasno kako ćemo na izbore izaći negdje oko Uskrsa, ali napominje da ni to nije čvrsto. Budući da iduće godine Uskrs pada na 31. ožujka, to bi značilo da bismo na izbore izašli najranije početkom travnja.

Foto: JOHANNA GERON/REUTERS

No, konačni datum odredit će predsjednik Republike koji će na raspolaganju imati četiri nedjelje. Ustav kaže da se izbori održavaju najkasnije 60 dana od isteka mandata ili raspuštanja Sabora (o raspuštanju odlučuje većina zastupnika) te da ih raspisuje predsjednik Republike.

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor precizira da u odluci o raspisivanju izbora predsjednik određuje i njihov datum koji mora biti na neradni dan. Od odluke o raspisivanju izbora do dana izbora mora proteći najmanje 30 dana.

Zbroje li se obje informacije o mogućem datumu izlaska na izbore, proizlazi da bi se Sabor mogao raspustiti za manje od mjesec dana ili pak u prvoj polovici ožujka. Sugovornik iz HDZ-a koji nas uvjerava kako prije Uskrsa nećemo na izbore kaže da njihova stranka sigurno neće propustiti "inkasirati" dolazak Rafalea.

- Našem biračkom tijelu neće biti svejedno kada vide prelet bojnih zrakoplova. Našim biračima je to važno - kaže visokopozicionirani HDZ-ovac, dodajući da će prije izbora Vlada sigurno usvojiti paket mjera za novih šest mjeseci, kao i da se neće u kampanji propustiti isticati kako smo drugi u Europskoj uniji po rastu BDP-a.

Usto napominje kako i u samome HDZ-u valja obaviti još dosta posla pred izbore, pa tako napominje da u stranci još nisu imenovali ni izborne stožere. Sugovornici koji pak smatraju da je usvajanje proračuna zadnji čin pred izbore ističu da premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković nema nikakvog razloga čekati travanj ili 5. svibnja koji se također spominjao kao ciljani datum za izlazak na birališta, piše novinarka Jutarnjeg lista Ivanka Toma.