Umjetna inteligencija odlučit će izbore u SAD-u? Stručnjak: 'Nije to ništa novo, to su znani alati'

Američki izbori 2024. godine bit će kaotični i to zato što nas društvene mreže ne štite od lažnog AI generiranog sadržaja, procjena je bivšeg šefa Googlea, odnosno tamošnjeg bivšeg izvršnog direktora Erica Schmidta. Dodao je i kako neke tehnološke kompanije pokušavaju zaštititi svoje korisnike i rade na razvoju mnogih alata za to, no do sada to nisu uspjeli kompletno i učinkovito riješiti. Govoreći o umjetnoj inteligenciji (AI), Schmidt je naglasio da se uvijek pažnja više pridaje mogućim dugoročnim negativnim posljedicama, a one kratkoročne negativne često se zanemaruju. Jedna od njih upravo su i lažne vijesti kojima će, pretpostavlja Schmidt, vrvjeti nadolazeći izbori za predsjednika SAD-a, koji bi trebali biti u studenom 2024.