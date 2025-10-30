Evo kada i gdje će biti sprovod heroju Jeanu Michelu Nicolieru

Posmrtni ostaci ubijenog Jean-Michela Nicoliera, neustrašivog Francuza koji je bez trunke razmišljanja s 25 godina otišao braniti Vukovar, konačno su, nakon 34 godine, pronađeni na Ovčari. Uz njega, na Ovčari su ekshumirani posmrtni ostaci i hrvatskih branitelja Zorislava Gašpara i Josipa Batarela, a na Petrovačkoj doli Dragutina Štita.

Sprovod Jean Michela Nicoliera održat će se u četvrtak 06. studenog 2025. godine u 13 sati na Memorijalnom groblju u Vukovaru. Misa zadušnica biti će nakon sprovoda u crkvi sv. Filipa i Jakova u Vukovaru, a očekuje se dolazak tisuće ljudi iz cijele Hrvatske.

Foto: Ministarstvo branitelja

Kako je obiteljima rekao ministar branitelja Tomo Medved, ta su tri hrvatska branitelja odvedena 20. studenog, nakon sloma obrane grada Vukovara, iz bolnice, s medicinskim osobljem i ranjenicima. Upravo u toj bolnici francuski su mediji snimili posljednje riječi Jean-Michela i to su snimke koje su obišle svijet. Nakon što je odveden iz bolnice, u hangarima Ovčare Jean-Michel je zlostavljan i ubijen, kao i druga dva branitelja.

Foto: Damir Radnić/Ustupljene fotografije

- Jean-Michel nije rođen u Hrvatskoj, ali je u njoj ostavio svoje srce i žrtvovao život. U tom, za nas sudbonosnom vremenu, kad je mnogima bilo lakše okrenuti pogled, on je pružio ruku pomoći. Kad mu je sloboda bila ugrožena, odlučio je stati uz istinu i pravdu. Njegova majka preselila se u Hrvatsku kako bi bila bliže svom sinu. Napokon je dočekala da sazna istinu o svom sinu, s još tri obitelji. Uz trojicu branitelja ekshumiranih na Ovčari, identificirali smo i Dragutina Štica, odvedenog sa Sajmišta. On je 36. žrtva Petrovačke dole - kazao je Medved te istaknuo kako je Ovčara skrivala velike tajne, a neke očigledno još skriva.

Jean-Michelova obitelj odlučila je da će njegovo tijelo biti pokopano u Vukovaru, na Memorijalnom groblju branitelja.

Vukovar: Pronađeni su posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Otkad su nam javili da su pronašli Jean-Michela, imali smo pomiješane emocije, sreću i tugu. Ali naša borba za pravdu i istinu ide za nas dalje jer očekujemo da pravosudni istražitelji Hrvatske i Francuske sad sudjeluju u detekciji zločinaca. Pronađeno tijelo Jean-Michela otvara novu stranicu u tom smislu. Mi ćemo ići do kraja u nastojanju da osoba koja je ubila Jean-Michela bude osuđena. Također svim drugim obiteljima koje imaju svoje nestale borba i dalje traje. Traženje nestalih bolno je za sve obitelji, pa je tako bilo i za nas. Primali smo puno lažnih dojava o tome gdje je ubijen i pokopan Jean-Michel, što nije ugodno, posebno zbog toga što nam je to budilo nadu, a onda smo se ponovno razočarali. No bit će vremena da nam sad ti isti ljudi objasne zašto su nam lagali - kazao je Paul Nicolier te dodao kako je posebno sretan što je mama Lyliane dočekala da pronađe sinovo tijelo i da može otići pomoliti se na njegov grob.