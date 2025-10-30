Posmrtni ostaci ubijenog Jean-Michela Nicoliera, neustrašivog Francuza koji je bez trunke razmišljanja s 25 godina otišao braniti Vukovar, konačno su, nakon 34 godine, pronađeni na Ovčari
Evo kada i gdje će biti sprovod heroju Jeanu Michelu Nicolieru
Posmrtni ostaci ubijenog Jean-Michela Nicoliera, neustrašivog Francuza koji je bez trunke razmišljanja s 25 godina otišao braniti Vukovar, konačno su, nakon 34 godine, pronađeni na Ovčari. Uz njega, na Ovčari su ekshumirani posmrtni ostaci i hrvatskih branitelja Zorislava Gašpara i Josipa Batarela, a na Petrovačkoj doli Dragutina Štita.
Sprovod Jean Michela Nicoliera održat će se u četvrtak 06. studenog 2025. godine u 13 sati na Memorijalnom groblju u Vukovaru. Misa zadušnica biti će nakon sprovoda u crkvi sv. Filipa i Jakova u Vukovaru, a očekuje se dolazak tisuće ljudi iz cijele Hrvatske.
Kako je obiteljima rekao ministar branitelja Tomo Medved, ta su tri hrvatska branitelja odvedena 20. studenog, nakon sloma obrane grada Vukovara, iz bolnice, s medicinskim osobljem i ranjenicima. Upravo u toj bolnici francuski su mediji snimili posljednje riječi Jean-Michela i to su snimke koje su obišle svijet. Nakon što je odveden iz bolnice, u hangarima Ovčare Jean-Michel je zlostavljan i ubijen, kao i druga dva branitelja.
- Jean-Michel nije rođen u Hrvatskoj, ali je u njoj ostavio svoje srce i žrtvovao život. U tom, za nas sudbonosnom vremenu, kad je mnogima bilo lakše okrenuti pogled, on je pružio ruku pomoći. Kad mu je sloboda bila ugrožena, odlučio je stati uz istinu i pravdu. Njegova majka preselila se u Hrvatsku kako bi bila bliže svom sinu. Napokon je dočekala da sazna istinu o svom sinu, s još tri obitelji. Uz trojicu branitelja ekshumiranih na Ovčari, identificirali smo i Dragutina Štica, odvedenog sa Sajmišta. On je 36. žrtva Petrovačke dole - kazao je Medved te istaknuo kako je Ovčara skrivala velike tajne, a neke očigledno još skriva.
Jean-Michelova obitelj odlučila je da će njegovo tijelo biti pokopano u Vukovaru, na Memorijalnom groblju branitelja.
- Otkad su nam javili da su pronašli Jean-Michela, imali smo pomiješane emocije, sreću i tugu. Ali naša borba za pravdu i istinu ide za nas dalje jer očekujemo da pravosudni istražitelji Hrvatske i Francuske sad sudjeluju u detekciji zločinaca. Pronađeno tijelo Jean-Michela otvara novu stranicu u tom smislu. Mi ćemo ići do kraja u nastojanju da osoba koja je ubila Jean-Michela bude osuđena. Također svim drugim obiteljima koje imaju svoje nestale borba i dalje traje. Traženje nestalih bolno je za sve obitelji, pa je tako bilo i za nas. Primali smo puno lažnih dojava o tome gdje je ubijen i pokopan Jean-Michel, što nije ugodno, posebno zbog toga što nam je to budilo nadu, a onda smo se ponovno razočarali. No bit će vremena da nam sad ti isti ljudi objasne zašto su nam lagali - kazao je Paul Nicolier te dodao kako je posebno sretan što je mama Lyliane dočekala da pronađe sinovo tijelo i da može otići pomoliti se na njegov grob.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+