Evo kakvo nas vrijeme čeka u nedjelju: Crveno upozorenje za dio zemlje, očekuje se i snijeg

Razmjerno vjetrovito te umjereno do pretežno oblačno s češćom oborinom u unutrašnjosti. U početku će većinom padati kiša, samo u gorju i snijeg. U drugome dijelu dana uz pad temperature kiša će i u nizinama postupno prelaziti u susnježicu i snijeg. Stvaranje snježnog pokrivača očekuje se ponajprije u gorju, porgnoziraju iz DHMZ-a.

Na Jadranu mjestimična kiša uglavnom u noći i ujutro, a podno Velebita i malo snijega nošenog burom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, moguće i s olujnim udarima.

Foto: DHMZ

Na Jadranu umjerena do jaka bura s olujnim, pod Velebitom i orkanskim udarima, u Dalmaciji još prijepodne jugo. Jutarnja temperatura od 3 do 6, na Jadranu od 6 do 12 °C. Dnevna između 5 i 10, u gorju i središnjim predjelima niža, a na Jadranu od 10 do 15 °C.

Bit će vjetrovito, ne samo zbog juga, nego i zbog bure, u unutrašnjosti sjevernog i sjeveroistočnog vjetra, te osobito u kopnenom području najprije kišovito, zatim u mnogim krajevima i snjegovito, ponajviše u gorju, gdje će mjestimice pasti više od 10 cm snijega, piše HRT.

Za dio Hrvatske izdan i crveni meteoalarm

Foto: DHMZ