Meteoalarm i dalje na snazi, a temperature u velikom minusu

Hrvatsku u ponedjeljak očekuje djelomice sunčano, u unutrašnjosti uz prolazno povećanu naoblaku, a u gorskim područjima moguć slab snijeg, uz temperature između -2 i 2 u unutrašnjosti odnosno 4 i 7 uz obalu i na otocima, prognoziraju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, dok će na Jadranu puhati umjerena do jaka bura, lokalno i s olujnim udarima.

Foto: dhmz.hr

Vrijeme sutra

Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena naoblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura. Minimalna temperatura od -10 do -5, na Jadranu -2 do 2, a maksimalna od -2 do 3, na Jadranu 4 do 8 °C.

Foto: dhmz.hr

Narančasti meteoalarm i dalje na snazi uz obalu. Narančasti meteo alarm označava da će vrijeme biti opasno, a ovaj put izdano je zbog najave olujnog vjetra.

Foto: dhmz.hr

Stanje u prometu

Za sve skupine vozila otvoreni su: autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče, A6 Rijeka-Zagreb, Brza cesta Solin-Klis, državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački te Paški i Krčki most, poručuju u ponedjeljak iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Zbog vjetra, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina vozila) na Mostu dr. Franje Tuđmana u Dubrovniku, Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene te na državnim cestama Vaganac-Korenica-Udbina-Gračac i DC217 između mjesta i graničnog prijelaza Ličko Petrovo Selo.

Upozoravaju i kako zbog prometne nesreće na autocesti A7 između tunela Burlica i čvora Križišće u smjeru mosta Krk promet teče jednim trakom.

Problemi u pomorskom prometu

Zbog vjetra su u prekidu trajektne linije: Prapratno-Sobra, Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ i Sumartin-Makarska te katamaranske linije: Milna-Rogač-Split, Korčula-Hvar-Split, Vis-Split, Jelsa-Bol-Split, Ubli-Vela Luka-Hvar-Split i Dubrovnik-Korčula-Ubli kao i brodska linija: Komiža-Biševo.

