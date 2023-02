Posebno upozorenje DHMZ-a za hladne valove: 'Zaštitite se!'. I dalje zbog vjetra na snazi alarm

Nakon vikenda tijekom kojeg je jak vjetar napravio kaos u većem dijelu Hrvatske, vrijeme bi se u ponedjeljak trebalo malo smiriti. No, DHMZ izdao je upozorenje zbog hladnih valova ovog tjedna, a na snazi su i meteoalarmi za sutra.

- Djelomice, a u Dalmaciji i pretežno sunčano. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka bura. Minimalna temperatura zraka između -9 i -4, a na Jadranu od -2 do 2 °C. Maksimalna uglavnom između -2 i 2, a uz obalu i na otocima od 4 do 7 °C - prognoza je DHMZ-a.

Za većinu Dalmacije je na snazi narančasti meteoalarm zbog jake bure. Kako navode, ona će poslijepodne malo oslabjeti, a zatim navečer ponovno ojačati.

- Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o promet - navode iz DHMZ-a.

Za osječku, zagrebačku i karlovačku regiju na snazi je žuti meteoalarm zbog temperatura.

- Budite na oprezu zbog niskih temperatura koje se očekuju. Mogući su neki zdravstveni rizici kod osjetljive populacije, ponajprije kod starijih, male djece i beskućnika - navode.

DHMZ je izdao i posebno upozorenje za hladne valove koji se u Hrvatskoj očekuju već od utorka i to na području Rijeke, Splita i Dubrovnika u kojem će, barem do četvrtka, na snazi ostati upozorenje na veliku opasnost od hladnog vala.

Od srijede se umjerena opasnost očekuje u ostatku Hrvatske, kao i u četvrtak.

Kako se zaštiti od hladnih valova?

Izlaganje niskim temperaturama u hladno zimsko vrijeme može uzrokovati štetne posljedice na zdravlje te dovesti do nastanka ozljeda (ozeblina, promrzlina, smrzotina) i opće pothlađenosti tijela (hipotermija), što može imati i smrtni ishod.

Kako bi se zaštitili, pridržavajte se sljedećih preporuka:

