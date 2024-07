Evo kakvo nas vrijeme očekuje: 'Nastavlja se paklena vrućina, ali stiže promjena vremena...'

Sunčano uz slab do umjeren razvoj oblaka, uglavnom u gorju. Vjetar većinom slab. Na Jadranu prijepodne slaba do umjerena bura, u Dalmaciji lokalno i jaka, oslabit će i poslijepodne okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutro u unutrašnjosti razmjerno svježe uz najnižu temperaturu između 13 i 18 °C, na obali i otocima od 21 do 26 °C. Najviša dnevna uglavnom između 27 i 33 °C, prognoziraju iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

U petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti pretežno sunčano i toplije nego u četvrtak, s najnižom jutarnjom temperaturom od 13 do 16 °C i najvišom poslijepodnevnom oko 30 °C. U središnjoj Hrvatskoj bit će podjednako sunčano i vruće, uz svježe noći i maglovita jutra, prognoziraju na HRT-u.

U unutrašnjosti Istre i Gorskoj Hrvatskoj bit će svježe s mogućom jutarnjom maglom, dok će na sjevernom Jadranu noć biti topla. Temperatura će porasti do 31 °C, u nižem gorju do 29 °C.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije bit će vruće, uz tople noći i lokalno jaku buru. Danju će puhati slabiji maestral, a more će biti malo do umjereno valovito.

Na jugu Hrvatske prevladavat će vedrina s jutarnjom temperaturom od 20 do 25 °C i poslijepodnevnom između 30 i 34 °C, uz vjetrovito i valovito more.

Aktualan žuti meteoalarm

Foto: DHMZ