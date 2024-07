Stiže nam stabilnije, sunčanije i svježije vrijeme: Izdali i alarm

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, poslijepodne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 22 do 27 °C. Najviša dnevna uglavnom od 27 do 33, u gorju od 23 do 26 °C.

Za Velebitski kanal izdano je narančasto upozorenje zbog jakog vjetra, dok je za ostatak zemlje izdan žuti alarm što znači da je vrijeme potencijalno opasno.

Foto: DHMZ

U nastavku tjedna na Jadranu pretežno vedro te i dalje danju vruće, ali uz slabiji vjetar te noći svježije i mnogima ugodnije od prošlih, pa će i toplinski val koji može djelovati na zdravlje nakratko prestati. No u nedjelju će vrlo vjerojatno početi novi, prenosi HRT.

I u kontinentalnom području sunčano i ponovno sve češće vruće, osobito tijekom vikenda, ali nakon svježih, ponegdje i maglovitih jutara.